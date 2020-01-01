أخبار ميلان اليوم | صدمة ليل وتبريرات بيولي

ما هو جديد الروسونيري؟

السقوط أمام ليل بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي يحتل أخبار ميلان اليوم، 6 نوفمبر 2020.

بيولي: لم نستهن بليل

أكد مدرب ميلان ستيفانو بيولي في تصريحات ما بعد اللقاء أنه واجه فريقاً قوياً عقد الأمور عليه، وأن فريقه لم يكن خطيراً ولم يدخل في الأجواء مباشرة.

وأضاف بيولي أن يجب مناقشة الأمور السلبية والإيجابية من اللقاء، مشيراً إلى أنه لم يستهن بليل، ولكن تم ارتكاب أخطاء عدة وسيتعلم منها فريقه.

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وعن تبديل زلاتان إبراهيموفيتش وخروجه غاضباً أكد أنه لم يستمع لما قال، ولكنه واثق بأن السويدي لم يكن راضياً عن العرض الشخصي له أو للفريق.

كيير: الهزيمة جرس إنذار للاستفاقة

ذكر سيمون كيير، مدافع ميلان، مع "سكاي" أن الهزيمة التي تلقاها الفريق ستكون بمثابة جرس الإنذار من أجل الاستفاقة والعودة للطريق الصحيح.

وقال الدنماركي إن هذه هي كرة القدم، وأن الهزيمة بثلاثية موجعة، وأن عدم الفوز بالالتحامات والثنائيات السبب في الهزيمة.

دياز: لا وقت للتحليل وسنعوض الأحد

أوضح براهيم دياز مع "سكاي" أن اللاعبين لم يتحدثوا بعد عن الهزيمة على يد ليل، وأن الأحد المقبل سيكون هناك مباراة وستكون فرصة للتعويض.

الإسباني تحدث عن أن فريقه أهدى الخصم هدفين، مما سهل مهمته، مضيفاً أنه يمكنه اللعب في أي مركز يطلبه المدرب.

دالوت: أي شيء ممكن في كرة القدم

أوضح ديوجو دالوت مع "سكاي" أن الفريق بدأ المباراة بشكل طيب على صعيد الاستحواذ، ولكن تراجع بعد ذلك، مما يشعر اللاعبين بالسوء.

وقال البرتغالي إن كل شيء جائز في كرة القدم، وسيكون عليهم التعافي سريعاً من الهزيمة الثقيلة على يد ليل.

مالديني يكشف طبيعة المفاوضات مع دوناروما وتشالهان أوغلو

ذكر باولو مالديني مع "سكاي" أن هناك محادثات قائمة من أجل تمديد عقد هاكان تشالهان أوغلو وجيانلويجي دوناروما، وأن المفاوضات قائمة على الوضوح والصراحة.

مالديني عنون أيضاً وجود مفاوضات لتمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، وأشار إلى تجربته الشخصية بالاستمرار في الملاعب حتى الحادية والأربعين، واصفاً السويدي باللاعب الخاص.