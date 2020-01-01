أخبار ميلان اليوم | شرط اعتزال إبراهيموفيتش، والانضمام لدوري السوبر الأوروبي

ما هو جديد الروسونيري؟

تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، والانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي ضمن أخبار ميلان اليوم، الأحد، 1 نوفمبر 2020.

زلاتان إبراهيموفيتش: إما ميلان أو الاعتزال

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، رغبته البقاء في الروسونيري لفترة أطول، مشيرًا إلى أنّ طلب من قبل الحصول على عقد لعام واحد لكنّه مستعد لأكثر من ذلك.

وأوضح أنّ الأمور سوف تتضح بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنّ عدم تجديد عقده يعني اعتزاله كرة القدم

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بيولي: الفوز على أودينيزي صعبًا، وتونالي لاعب مبدع

أكد ستيفانو بيولي في تصريحات مع شبكة DAZN أنّ ميلان ظهر بصورة قوية ضد أودينيزي ونجح في الخروج منتصرًا رغم صعوبة المنافس.

وأشاد مدرب الروسونيري بمستوى تونالي مشيرًا إلى أنّه يمتلك ما يحتاجه فريق ميلان ولكنّه بحاجة لوقت للنمو والتطور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية بناء الفريق وتطويره موضحًا أنّ الطريق صعب وهناك الكثير من العقبات لحصد البطولات.

كيسييه: نعيش لحظات ممتعة في ميلان

أكد فرانك كيسييه، لاعب ميلان، أنّ الفريق حاليًا في أفضل فتراته مؤكدًا أنّ أودينيزي فريق قوي بدنيًا والتغلب عليه ليس سهلًا.

وأشار إلى سعادته باللعب بجوار بطل مثل إبراهيموفيتش، مؤكدًا رغبته في مساعدته للتألق حتى النهاية.

ميلان ينضم إلى يوفنتوس وإنتر في دوري السوبر الأوروبي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ميلان قد ينضم إلى دوري السوبر الأوروبي المزمع انطلاقه في موسم 2022-2023.

وأشارت إلى أنّ الفرق الإيطالية تناقشت مع برشلونة ورئيسه السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، حول الفكرة لجمع أكبر الفرق الأوروبية في بطولة واحدة.

ومن المتوقع أن تشمل البطولة أيضًا فرق مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، توتنهام من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دوتموند من ألمانيا بجانب باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد.

دوناروما يوجه رسالة إلى الجماهير بعد التعافي من كورونا

وجّه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، رسالة إلى الجماهير بعد التعافي من فيروس كورونا والمشاركة مجددًا في الدوري الإيطالي.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أشكر الجميع على الدعم خلال فترة التعافي وسعيد بالعودة".