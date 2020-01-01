أخبار ميلان اليوم | اقتراب من موهبة سالزبورج ودوناروما يحسم موقفه

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث عن مستقبل جيانلويجي دوناروما، والتركيز على موهبة ريد بول سالزبورج دومينيك سوبوسلاي ضمن أخبار ميلان اليوم، الأول من مايو 2020.

موهبة سالزبورج يفتح الباب

رفض دومينيك سوبوسلاي، لاعب ريد بول سالزبورج، نفي وجود اهتمام من قبل ميلان بضمه الصيف القادم، وأكد أنه لم يحسم مصيره النهائي بعد.

وأكد اللاعب في تصريحات إعلامية أنه يملك عدداً من العروض، وأن القرار بيده ليختار فريقه القادم، في ظل تركيز إدارة ميلان على تدعيم الصفوف بالنجم المجري.

المزيد من الفرق

دوناروما يرحب بفرضية التجديد

أوضحت "لاجازيتا" أن جيانلويجي دوناروما، حارس الفريق، أصبح منفتحاً على فكرة تمديد عقده مع الروسونيري وتخفيض راتبه من أجل الاستمرار في ميلان.

وبحسب التقرير، فدوناروما سيمدد عقده لعام إضافي، لينتهي في 2022، وسيقبل أن يقل راتبه عن الستة ملايين التي يتقاضاها في الوقت الراهن.

تشالهانجلو مستمر في ميلانو

بحسب "توتوسبورت"، الدولي التركي هاكان تشالهانجلو سيستمر في صفوف ميلان الموسم المقبل بغض النظر عن هوية المدرب القادم للفريق.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ميلان مقتنعة بلاعب خط الوسط، وخصوصاً بعد أن ثبت أقدامه في التشكيل الأساسي في الموسم الجاري.

حسم مصير الإعارات

أفادت "سكاي" أن مصير أزمير بيجوفيتش، حارس المرمى المُعار من بورنموث مرتبط بذلك الخاص بالثنائي بيبي رينا وجيانلويجي دوناروما.

وبحسب التقرير، ميلان ينتظر موقف دوناروما من عقد التجديد، واتضاح موقف رينا من الاستمرار في أستون فيلا من عدمه لضم بيجوفيتش بشكل نهائي أو إنهاء إعارته.

في نفس السياق، ذكر التقرير أن الروسونيري بالغالب سيتعاقد مع سيمون كيير، المدافع الدنماركي، في ظل أن إلزامية الشراء في عقد إعارته من إشبيلية تبلغ فقط مليوني يورو.