أخبار ميلان اليوم | ريال مدريد يطلب 25 مليونًا وتحسن موقف دوناروما

تعرف على أهم أخبار ميلان الثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2020.

قرب دوناروما من تجديد عقده وطلب ريال مدريدلـ 25 مليون يورو لبيع براهيم دياز بالإضافة لتأكيد شالكه على مفاوضات رحيل أوزان كاباك ضمن أهم أخبار ميلانالثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2020.

ريال مدريد يعجز ميلان

كشفت تقارير صحفية اليوم عن طلب ريال مدريد الحصول على 25 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه براهيم دياز لصالح ميلان.

ويدرس ميلان تمديد إعارة اللاعب في الوقت الحالي لموسم إضافي مع وضع شرط يسمح لهم بشرائه بنهاية الموسم الثاني.

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تقدم في مفاوضات دوناروما

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن التفاوض مع اللاعب جيانلويجي دوناروما قد شهد تقدمًا فيما يخص تجديد عقده مع ميلان.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة متفائلة بإمكانية حسم الأمور قريبًا بالرغم من وقوف مينو رايولا عقبة في طريق المفاوضات.

شالكه يؤكد رغبة ميلان في ضم أوزان كاباك

كشف يوخين شنايدر المدير الرياضي لنادي شالكه عن رغبة ميلان في ضم اللاعب الشاب أوزان كاباك في تصريحات صحفية.

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وقال شنايدر: "ميلان طلبه في نهاية سوق الانتقالات لكن الوقت كان صعبًا بالنسبة لنا، ولو استمرت الأوضاع المالية كما هي من الممكن أن يحدث أي شيء مستقبلًا".

نابولي يدخل سباق ضم هاكان تشالهان أوغلو

أوضحت شبكة "ميديا سيت"، أن نادي نابولي مهتم بضم اللاعب هاكان تشالهان أوغلو نجم فريق ميلان الحالي.

وأكدت الشبكة أن مفاوضات اللاعب مع النادي متوقفة في الوقت لذلك يفكر نابولي في عرض مدافعه نيمانيا ماكسيموفيتش في صفقة تبادلية.