أخبار ميلان اليوم | رفض التفريط في ثنائي الوسط وتجديد تشالهان أوغلو

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 27 من يوليو.

غلق باب الرحيل أمام ثنائي خط الوسط فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر، وحسم صفقات جديدة، وتجديد تعاقد هاكان تشالهان أوغلو ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 27 من يوليو.

ميلان يغلق باب رحيل ثنائي الوسط

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي ميلان لرحيل ثنائي وسط الملعب فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت أن الثنائي مطلوبان بشكل واضح في السوق، لكن النادي يرفض التفريط فيهما.

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قرب التجديد لهاكان تشالهان أوغلو

كشفت تقارير صحفية اليوم عن قرب نادي ميلان من تمديد تعاقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنالي"، والتي أكدت أن اللاعب سيمدد تعاقده حتى 2024 مقابل ثلاثة ونصف مليون يورو في الموسم.

خط الوسط أولوية

أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن دعم خط الوسط يعد أولوية بالنسبة لميلان في الصيف الجاري، ووضعت عدة أسماء رتبها النادي ليضم أحدهم في الميركاتو.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فساندرو تونالي لاعب بريشيا يعد على رأس تلك القائمة، ويأتي خلفه فلورنتينو لويس لاعب بنفيكا.

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صفقة دومينيك سوبوسلاي تتجمد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن صفقة اللاعب دومينيك سوبوسلاي نجم فريق سالزبورج لميلان قد تجمدت مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن السبب الأساسي في توقف الصفقة هو فشل انضمام رالف رانجنيك لميلان.