أخبار ميلان اليوم | خطة سلتيك ومفاوضات تشالهان أوغلو

ما هو جديد الروسونيري؟

الخطة لمواجهة سلتيك الليلة بالدوري الأوروبي، وتجديد عقد هاكان تشالهان أوغلو ضمن أخبار ميلان اليوم، 22 أكتوبر 2020.

تغييرات من بيولي لمواجهة سلتيك

ذكرت آخر التقارير القادمة من إيطاليا أن تشكيل ميلان الليلة لمواجهة سلتيك بالدوري الأوروبي سيشهد عدة تبديلات.

وسيدخل رادي كرونيتش وساندرو تونالي أساسيان، كذلك سيتحصل ديوجو دالوت على مشاركته الأولى مع ميلان.

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وينتظر أن يعوض براهيم دياز المصاب هاكان تشالهان أوغلو بمركز صانع الألعاب، وسيلعب زلاتان إبراهيموفيتش بالهجوم.

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تفاؤل بخصوص تمديد عقد تشالهان أوغلو

أوضحت تقارير إعلامية أن ميلان والتركي هاكان تشالهان أوغلو قد يتوصلان لحل وسط بخصوص تمديد عقد اللاعب.

ويطلب صانع الألعاب راتباً يقارب السبعة ملايين يورو بالموسم، ولكن "بيانيتا ميلان" قال إن اللاعب قد يرضى بخمسة ملايين بنهاية الأمر.

ميلان يطارد سيماكان

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان سيعود في يناير من أجل محاولة ضم محمد سيماكان، لاعب ستراسبورج.

ويقدر سعر اللاعب في حدود 30 مليون يورو، وتوصل بالفعل لاتفاق شخصي بخصوص الراتب مع الروسونيري بحسب "سيمبري ميلان".

وتشير آخر التقارير إلى احتمالية موافقة النادي الفرنسي على تخفيض مطالبه إلى 20 مليون يورو وبيع نجمه.

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إبراهيموفيتش يساعد في بقاء دوناروما

ذكرت "QS" أن إدارة ميلان ستعرض على زلاتان إبراهيموفيتش تمديد عقده لعام إضافي بعد تألقه في بداية الموسم.

تمديد عقد إبراهيموفيتش قد يساعد على تسهيل المفاوضات مع وكيله مينو رايولا بخصوص لاعب الفريق الآخر جيانلويجي دوناروما بحسب التقرير.

وينتهي عقد الحارس الشاب بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل استمراره مع الروسونيري.