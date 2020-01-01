أخبار ميلان اليوم | خسارة الصفقة الدفاعية وتراجع في القيمة السوقية

ما هو جديد الديافولو؟

تراجع كبير في القيمة السوقية واحتمالية فشل إتمام الصفقة الدفاعية ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 28 مايو 2020.

ميلان يخسر الكثير من قيمته

كشف تقرير منظمة KPMG خسارة نادي ميلان الكثير من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، ليصبح هو الفريق الوحيد بين 32 فريقًا الذي لم يحقق أي تقدم.

وبحسب التقرير، فإن قيمة ميلان السوقية بلغت 545 مليون يورو منذ خمس سنوات والآن وصلت إلى 526 مليون يورو.

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باريزي: مارادونا أصعب منافس واجهته

اعتبر فرانكو باريزي، أسطورة ميلان، أنّ دييجو مارادونا، نجم نابولي السابق، أصعب من واجه خلال مسيرته الكروية.

كما تحدث في حوار مطول مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أسلوبه الدفاعي والمقارنة بين أريجو ساكي وفابيو كابيلو.

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ميلان قد يخسره هدفه الدفاعي

يقترب إدواردو كوارسيما، مدافع سبورتنج لشبونة، من التوقيع على عقد جديد مع فريقه البرتغالي مما قد يبعده عن ميلان.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب سوف يصل إلى 45 مليون يورو.

ميلان يسعى لتمديد عقد رومانيولي

أكدت صحيفة "لاجزيتا" أنّ ميلان يسعى لتمديد عقد أليسيو رومانيولي لما بعد 2022 لضمان عدم رحيله في الفترة المقبلة.

وبينما يضع الروسونيري التمديد لجانلوجي دوناروما هدفًا رئيسيًا، إلا أنّ الإدارة تخطط بعد ذلك لتجديد عقد رومانيولي.

أيام تفصل رانجنيك عن تدريب ميلان

أكدت صحيفة "لاجزيتا" أنّ ميلان بات قريبًا من الإعلان الرسمي عن قدوم رالف رانجنيك لتدريب الفريق.

ومن المتوقع مغادرة باولو مالديني منصبه في النادي بعد الإعلان الرسمي.