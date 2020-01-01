أخبار ميلان اليوم | خسارة السباق مع مانشستر يونايتد وصراع منتظر مع برشلونة

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الموافق الـ 22 من ديسمبر 2020.

خسارة فرصة ضم موهبة الإكوادور لصالح مانشستر يونايتد والمنافسة ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 22 من ديسمبر 2020.

ميلان يخسر السباق لمصلحة مانشستر يونايتد

حسب ماركو لوبيز الصحفي الإكوادوري، فإن إيه سي ميلان الإيطالي ولايبزيج الالماني خسرا فرصة التعاقد مع مويسيس كايسيدو لمصلحة مانشستر يونايتد.

لوبيز أشار لان ميلان ولايبزيج كانوا على رأس القائمة المهتم بالتعاقد مع اللاعب إلى جانب أياكس وويست هام وديبورتيفو ألافيش ولكن مانشستر يونايتد كان الفريق الوحيد الجاد بالاجتماع مع ممثلي اللاعب وحسم الصفقة.

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وبدأ ابن الـ19 عامًا مشواره مع الفريق الأول في أكتوبر 2019 ليسجل ستة أهداف ويصنع هدفين في 30 مباراة.

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ثلاثة أسماء على قائمة مالديني

حسب كوريري ديلا سيرا، فإن باولو مالديني المدير الرياضي لإيه سي ميلان حدد ثلاثة أسماء محتملة للتعاقد مع أحدهم خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ويسعى ميلان لتدعيم خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوي مع إمكانية إضافة لاعب آخر حال رحيل دوراتي أو موساكيو.

الصحيفة أشارت لأن الثلاثي أوزان كاباك من شالكة ومحمد سيماكان من ستراسبورج وماتيو لوفاتو من هيلاس فيرونا.

ويواجه ميلان منافسة من ليفربول على ضم كوباك حسب التقارير الإنجليزية بينما أبدى ولفرهامبتون وإيفرتون اهتمامًا بضم مدافع ستراسبورج الفرنسي.

ريال مدريد يرفض عرض ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يرفض التخلي عن اللاعب لوكا يوفيتش بالطريقة التي طلبها ميلان مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي طلب ضم اللاعب لفترة إعارة مع وجود بند أحقية شراء.

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منافسة منتظرة بين ميلان ويوفنتوس وبرشلونة



حسب كالتشيو ميركاتو، فإن إيه سي ميلان دخل على خط التعاقد مع ممفيس ديباس لاعب ليون إلى جانب يوفنتوس وبرشلونة.



ويقدم اللاعب مستوى لافت للنظر مع فريقه ليون والذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الحالي ولا يبدو قريبًا من توقيع عقدًا جديدًا مع الفريق الفرنسي.



ديباي كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة الصيف الماضي ولكن الفريق لم يكن يملك المبلغ المطلوب للتعاقد معه ومع حاجة ميلان لتدعيم الخط الهجومي فإنه سيحاول التعاقد معه يناير المقبل.



يوفنتوس لديه عدد كافي من اللاعبين في مركز ديباي ولكن وجود اللاعب سيعطي مزيدًا من الديناميكية والحلول لأندريا بيرلو مدرب الفريق ولكن العائق سيكون في بحث النادي عن لاعبين ينتقلون بشكل مجاني.

وسط الملعب ضمن أولويات سوق الانتقالات

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي الشاب بوباكاري سوماري للاعب ليل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن اللاعب ضمن قائمة من نجوم وسط الملعب الذين يتابعهم النادي لضم أحدهم.

بيولي يجد بديل تونالي في لقاء لاتسيو

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان قد استقر على خطته لمواجهة لاتسيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني يريد الدفع بدافيدي كالابريا أو هاكان تشالهان أوغلو حال لم يكن ساندرو تونالي جاهزًا للمواجهة.