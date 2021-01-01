أخبار ميلان اليوم | حقيقة ضم زياش وكوستا وأزمة إبراهيموفيتش

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حقيقة مفاوضات ضم حكيم زياش ودوجلاس كوستا ومؤتمر ستيفانو بيولي قبل مباراة سبيزيا ضمن أخبار ميلان اليوم، 12 فبراير 2021.

بيولي: سبيزيا تحدي على أعلى المستويات

حذر ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، من الخصم المقبل للفريق سبيزيا وقال إنه تحدي من أعلى مستوى قبل لقاء الفريقين بالدوري السبت.

وأشار بيولي إلى أن الفريق يجب أن يحافظ على تركيزه أمام فريق هزم نابولي وروما، مؤكداً أن جميع اللاعبين جاهزين ماعدا دانييل مالديني وبراهيم دياز.

وأكد المدرب صحة التقارير حول رغبة ميلان بتمديد عقود عدة لاعبين، وأوضح أن بإمكان الفريق التحسن بعد في عدة جوانب.

كوستا: لا صحة لشائعات ميلان وسعيد بأزمة كونتي وأنييلي

تحدث دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس المُعار إلى بايرن ميونخ، مع "Club House" عن عدة أمور تخص ناديه السابق.

البرازيلي أكد عدم صحة شائعات رحيله إلى ميلان يناير الماضي، وأوضح أنه كمشاهد خارجي يستمتع بالمشادة بين أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، وأندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس.

تقارير تربط زياش بميلان

أوضح "توتو ميركاتو" أن ميلان ويوفنتوس يراقبان وضعية حكيم زياش مع تشيلسي في الفترة الأخيرة.

المغربي منذ وصول توماس توخيل لم يبدأ أساسياً في لقاءات الدوري، مما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

أزمة بسبب مشاركة إبراهيموفيتش في سانريمو

"توتوسبورت" تحدثت حول مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش في مهرجان سانريمو الغنائي بين 2 و6 مارس وكيف ستكون أزمة لميلان.

اللاعب مصر على موقفه بالمشاركة ولكن ذلك يتعارض مع التدريبات بسبب إقامة المهرجان في مونت كارلو.

التقرير أفاد بأن ميلان قد يضع نظاماً تدريبياً خاصاً للسويدي في مقر إقامته حتى يبقى في جاهزيته البدنية أثناء فترة المشاركة بالمهرجان.