أخبار ميلان اليوم | جوارديولا يطارد ميلان وصفقة لاعب برشلونة تتحرك

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 20 من يوليو 2020.

التفاوض مع برشلونة من أجل ضم لاعبه المعار لريال بيتيس، ومحاولات مانشستر سيتي لضم إسماعيل بن ناصر ورحيل سوزو بشكل نهائي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 20 من يوليو.

إشبيلية يعلن ضم نجم ميلان بشكل نهائي

نادي إشبيلية أعلن عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب سوزو من صفوف ميلان الإيطالي بداية من الموسم الجديد.

اللاعب يوقع على عقد مدته خمس سنوات تبدأ من الموسم الجديد، وقيمة الصفقة وصلت لحوالي 24 مليون يورو بحسب تقارير عديدة.

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نجم ميلان يستمر في الغياب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان لن يستعيد لاعبه سامو كاستييخو خلال المباراة المقبلة أمام ساسوولو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يزال يتعافى من إصابته التي تعرض لها ضد سبال مطلع الشهر الجاري.

ميلان يفاوض برشلونة على لاعبه من خلال وسيط

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان بدأ في التفاوض بالفعل مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون المعار لريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تواجد أحد الوسطاء في مدينة ميلانو اليوم لمناقشة إدارة النادي الإيطالي في الصفقة.

جوارديولا يطارد لاعب ميلان ويعرض 50 مليون يورو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يلاحق النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، حيث يسعى المدرب الإسباني لضمه لصفوفه مقابل 50 مليون يورو.

إبراهيموفيتش: سأعلم يوفنتوس كيف يلعبون الكرة

كشف مهاجم ميلان أنتي ريبيتش عن الدور الكبير لزميله زلاتان إبراهيموفيتش في تحفيز لاعبي الفريق وتحسن النتائج بعد عودة منافسات الكرة.

وقال الكرواتي مع "Sportweek": "نحتاج وجود إبراهيموفيتش فهو القائد، قبل مباراة يوفنتوس قال لنا سأعلمهم كيف يلعبون كرة القدم، كان فقط يحمسنا على طريقته".

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بيولي يشيد بأداء ميلان عقب التفوق على بولونيا

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان بأداء فريقه في المواجهة التي أقيمت مساء السبت أمام نظيره بولونيا في الدوري الإيطالي.

وقال بيولي: "علينا أن نهنئ الفريق على ما قدمه خلال المباراة، لقد كانت مواجهة مثالية بالنسبة لنا أمام واحد من أصعب الخصوم، وعلينا أن نستمر في تقديم أفضل ما لدينا".

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وأضاف: "سرنا هو العمل معًا، طوال الفترة الماضية كانت لدينا الثقة في قدراتنا وفي العمل الذي نقوم به، لكن لا يزال الوقت مبكرًا، علينا أن ننهي الموسم بنفس الشكل".

ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.

ميلان يلاقي منافسة على موهبة الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي ميلان لن يحصل على خدمات اللاعب الأمريكي جيانلوكا بوزيو موهبة كانساس سيتي بسهولة كما كان يتوقع.

وبحسب ما ذكر موقع "فوتبال أورانج" فالنادي الإيطالي يواجه منافسة من الداخل متمثلة في يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر، ومن الخارج متمثلة في مانشستر يونايتد وفينورد.