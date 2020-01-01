أخبار ميلان اليوم | جنون ركلات الترجيح والعاصفة تعطل الديافولو

ما هو جديد الروسونيري؟

الانتصار المجنون على ريو أفي بركلات الترجيح واحتجاز الفريق في البرتغال بسبب العاصفة وسوء الأحوال الجوية ضمن نشرة ميلان اليوم، 2 أكتوبر 2020.

جنون ركلات الجزاء يعبر بميلان للمجموعات

جاء فوز ميلان الصعب بركلات الترجيح 9-8 على حساب ريو أفي البرتغالي بالدوري الأوروبي ليثير حماسة الصحف الإيطالية.

الروسونيري كاد يضيع الانتصار لولا رعونة لاعبي الخصم وإضاعة ثلاث فرص للانتصار بركلات الترجيح.

المزيد من الفرق

"لاجازيتا" وصفت المباراة بأن ميلان هذا لم يتكرر من قبل، وأشادت "توتوسبورت" و"كورييري" بصمود وروح لاعبي الفريق.

الأحوال الجوية تعطل عودة الفريق لإيطاليا

فشلت طائرة ميلان بمغادرة البرتغال ومطار "فيلا دو كوندي" بسبب سوء الأحوال الجوية والتايفون الذي ضرب المدينة وعطل عملية الإقلاع.

وشهدت المباراة مع ريو أفي أمطاراً ورياح عاصفة، وكان يأمل الفريق في المغادرة مباشرة لإيطاليا بعدها، ولكن اضطر للعودة للفندق وتأجيل سفره للجمعة.

بيولي: لسنا الأفضل ولكن نريد المنافسة

أشاد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بالعرض الذي قدمه فريقه في الانتصار على ريو أفي، وقال إن فريقه ربما ليس الأفضل في إيطاليا ولا العالم ولكن يطمح للمنافسة.

بيولي أكد على ثقته في لاعبيه وقدرتهم على الانتصار رغم الأوقات الإضافية وتقدم أصحاب الأرض، وتغنى بالمجهود المبذول من الجميع، وخصوصاً الشاب لورينزو كولومبو.

دياز يشيد بدوناروما

شكر براهيم دياز زميله جيانلويجي دوناروما بعد تصديه لركلة الجزاء التي قادت الفريق لعبور ريو أفي بالدوري الأوروبي.

دياز قال مع قناة النادي الرسمية إن مثل تلك المباريات والظروف الصعبة تساعد اللاعبين والفريق أجمع على التحسن ورفع مستواه مستقبلاً.

ميلان يرفع عرضه من أجل مدافع بولونيا

أوضحت "سكاي" أن ميلان مستعد لبلوغ مبلغ 15 مليون يورو من أجل التعاقد مع تاكيهيرو تومياسو، مدافع بولونيا، وذلك بعد تأمين العبور لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

بولونيا يطلب 25 مليون يورو لبيع مدافعه الياباني، ولكن منفتح على فرضية الدخول في مفاوضات مع الروسونيري بشأنه.