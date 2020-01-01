أخبار ميلان اليوم | تيو يختار البقاء وتفاصيل العرض ليوفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

تصريحات تيو هيرنانديز وتفاصيل العرض لضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 18 يونيو 2020.

تيو يؤكد البقاء

أكد تيو هيرناندز، نجم ميلان، أنه سعيد في صفوف النادي وسيستمر معه الفترة المقبلة، وذلك بعد الحديث عن عرض من بي إس جي لضمه.

المدافع الفرنسي ذكر مع "أوندا سيرو" أن ثقة باولو مالديني به تجعله سعيداً، وأنه حالياً يعيش أفضل مواسمه الكروية على الصعيد الفردي.

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الظهير الأيسر أشاد بزميله زلاتان إبراهيموفيتش ووصفه بالشخصية الإيجابية والتي تكره الخسارة، مؤكداً أن الأخير محفز كبير لبقية اللاعبين.

ميلان يحدد عرضه لضم يوفيتش

كشفت "توتوسبورت" تفاصيل العرض الذي تقدم به ميلان لنظيره ريال مدريد من أجل التعاقد مع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش هذا الصيف.

العرض عبارة عن إعارة لمدة عامين، مع الاتفاق على الشراء النهائي بعد تلك المدة مقابل 35 مليون يورو، وأكدت الصحيفة انفتاح النادي الإسباني على المفاوضات.

تضحية بظهير أيمن

أوضح "ميلان نيوز" أن التعاقد المرتقب لبيير كالولو سيجعل ميلان يتخلص من أحد الظهيرين أندريا كونتي أو دافيدي كالابريا هذا الصيف.

الفرنسي الشاب خضع للفحوصات الطبية في الأيام الماضية تمهيداً لانضمامه مجاناً من صفوف ليون بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

ميلان يرسل التهاني لجاتوزو

بعث ميلان عبر حساباته المختلفة بالتهاني للاعبه ومدربه السابق جينارو جاتوزو بعد أن نجح الأخير في قيادة نابولي للتتويج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس.

وتعد البطولة هي الأولى في مشوار جاتوزو كمدرب بعد تجاربه السابقة مع الروسونيري، باليرمو، ومجموعة من الفرق داخل وخارج إيطاليا.

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