أخبار ميلان اليوم | تفريط في ديفيس وباكايوكو يقترب

ما هو جديد الديافولو؟

الكشف عن أسباب فشل انتقال ألفونسو ديفيس إلى الروسونيري، واقتراب تيمويه باكايوكو ضمن أخبار ميلان اليوم، 22 أغسطس 2020.

الكشف عن فشل ميلان في ضم ديفيس

كشفت جيوفاني لوريني، لاعب ميلان السابق، عن أنه رشح ألفونسو ديفيس، نجم بايرن ميونخ، للروسونيري في 2016.

اللاعب السابق قال إنه شاهده في لقاء ودي لنادي وايت كابس ضد كريستال بالاس ولفت نظره، واتصل مباشرة بمسوؤلي ميلان.

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لورينيو قال مع "لاجازيتا" إن مسؤولي ميلان اهتموا ولكن طرق الميركاتو غريبة أحياناً، وبايرن استفاد وحسم الصفقة لأنه أذكى وأكثر ثراءاً.

بليتزاري إلى ريجينا

أعلن ميلان وريجينا رسمياً انتقال الحارس الشاب أليساندرو بليتزاري بشكل نهائي إلى ريجينا.

ريجينا الذي صعد إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل ضم الحارس الشاب الذي لعب مُعاراً إلى ليفورنو الموسم الماضي.

ميلان وروما يتحركان نحو هدف لاتسيو

ذكر "سيمبري ميلان" أن الروسونيري وروما تحركا لإيقاف صفقة لاتسيو التي تخص مهاجم فنبرخشه فيدات موريقي.

المهاجم الذي يعد قريباً من حسم انتقاله إلى لاتسيو مقابل 18 مليون يورو، الآن روما وميلان يحاولان التفوق وحسم الصفقة.

انفراجة في مفاوضات باكايوكو

أوضح "ميلان نيوز" أن ميلان عرض استعارة تيمويه باكايوكو مع إلزامية شراء مقابل 20 مليون يورو، ولكن تشيلسي يتمسك بثلاثين مليوناً.

وأضاف التقرير أن الاتفاق بين اللاعب وميلان قد تم، وباكايوكو يضغط على ناديه من أجل الموافقة على عرض الروسونيري.

بونافينتورا: ميلان تغير

تحدث جياكومو بونافينتورا مع "لاجازيتا" عن رحيله عن صفوف ميلان، وقال إن الوضع الآن قد تغير في الإدارة.

وذكر اللاعب أن كل ما تلقاه هو وعود ونصف كلمات حول تجديد عقده، وأنه في الطبيعي بمجرد تعافيه من الإصابة أن يحدث تفاوض على عقده.

"جاك" أكد أن اللحظة الأفضل في مشواره هنا كان الفوز بالسوبر في الدوحة على حساب يوفنتوس، وأشاد بدور زلاتان إبراهيموفيتش منذ وصوله يناير الماضي.