أخبار ميلان اليوم | تعقد مفاوضات إبراهيموفيتش ورفض نجم ريال مدريد

تعرف على آخر أخبار ميلان لليوم الإثنين المواقع الـ 24 من أغسطس 2020.

تعقد مفاوضات تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش وقرب التعاقد مع تيموي باكايوكو بالإضافة لرفض داني سيبايوس ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين المواقع الـ 24 من أغسطس 2020.

نجم ريال مدريد يرفض ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب داني سيبايوس نجم ريال مدريد الذي أمضى الموسم الماضي معارًا للآرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن سيبايوس رفض الفكرة ومتمسك بتمديد إعارته في آرسنال والعمل مع ميكيل أرتيتا.

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ميلان يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي

نادي ميلان أوشك على حسم صفقة ضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعدما تقدم في المفاوضات بشكل واضح مع الفريق اللندني.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الصفقة ستكون إعارة مع شرط الشراء النهائي مقابل حوالي 30 مليون يورو بشكل إجمالي.

أورييه يفلت من يد ميلان

أصبح اللاعب الفرنسي سيرجي أورييه بعيدًا عن الانضمام لنادي ميلان بعد تقدم المفاوضات بين توتنهام وباير ليفركوزن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق الألماني وصل لمرحلة متقدمة في مفاوضاته مع نظيره اللندني.

آخر تطورات عقد إبراهيموفيتش الجديد

لا يزال إبراهيموفيتش لم يتوصل لاتفاق جديد رفقة نادي ميلان بشأن العقد الخاصة به وهو ما يهدد برحيله قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فاللاعب يطلب سبعة ملايين يورو بينما يعرض ميلان ستة فقط كأقصى ما يمكنهم تقديمه.