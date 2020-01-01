أخبار ميلان اليوم | تعافي إبراهيموفيتش من كورونا وخسائر مالية جسيمة

ما هو جديد الروسونيري؟

تعافي زلاتان إبراهيموفيتش من فيروس كورونا وخسائر مالية كبيرة ضمن أخبار ميلان اليوم، الجمعة، 9 أكتوبر 2020.

إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أنّه تلقى رسالة من الجهات الطبية تفيد بقدرته على مغادرة الحجر الصحي بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

ميلان يعلق خسائر مالية تُقدر بمبلغ 195 مليون يورو

أعلن نادي ميلان وصول الخسائر المالية لمبلغ 195 مليون يورو موضحًا أنّ النتائج سارت بالشكل المتوقع.

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وقال النادي في بيان رسمي إنّ الوضع الاقتصادي تأثر بصورة سلبية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى خسارة 195 مليون يورو، مشيرًا إلى أنّ جائحة كورونا وخوض المباريات دون حضور جماهيري لعب دورًا في هذ الإخفاق.

كما أكد البيان أنّ الغياب عن المشاركة القارية الموسم الماضي أثر على النادي بالسلب، إلا أنّه أوضح أنّ خفض الرواتب والسياسة المالية للنادي خلال فترة كورونا قللت من حجم الخسائر.

رسميًا .. إصابة موهبة ميلان بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان إصابة، ماتيو جابيا، بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا

رايولا يحدد قيمة الشرط الجزائي في عقد دوناروما

كشفت تقارير صحفية أنّ مينو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما، يقترب من حسم تجديد عقد اللاعب مع الروسونيري.

وأشار إلى أنّ رايولا يطلب وجود شرط جزائي يصل إلى 30 مليون يورو فقط ويسمح للحارس بالرحيل عن الفريق خلال لم يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام المقبلة.

تعقد مفاوضات تمديد عقد أوغلو

كشفت تقارير صحفية أنّ ميلان يحاول تمديد عقد هاكان تشالهان أوغلو بجانب العمل على عقد جيانلويجي دوناروما.

وأشارت التقارير إلى صعوبة تمديد الدولي التركي ومحاولة اللاعب الرحيل عن النادي.