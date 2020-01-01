أخبار ميلان اليوم | تخفيض الرواتب والبحث عن مدافع

ما هو جديد الديافولو؟

محاولة إدارة النادي تخفيض رواتب اللاعبين والبحث عن مدافع لتدعيم الفريق في يناير ضمن أخبار ميلان اليوم، 7 نوفمبر 2020.

الإدارة تعمل لتخفيض الرواتب

تحدثت "ريبوبليكا" عن أن إدارة ميلان ستتفاوض مع اللاعبين من أجل تخفيض الرواتب الفترة المقبلة بسبب الأزمة المادية التي يمر بها النادي.

وستعرض الإدارة أن يكون التخفيض بقيمة 20 بالمائة من إجمالي الراتب بعد تكبد الفريق قرابة 195 مليون يورو خسائر عن الموسم الماضي.

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بحث عن مدافع ليناير

"لاجازيتا" ذكرت أن إدارة ميلان ستخصص 15 مليون يورو في ميركاتو يناير من أجل ضم قلب دفاع، مع التخلص أيضاً من ماتيو موساكيو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.

أولى الأسماء المرشحة هو أوزان كاباك، لاعب شالكه، والذي يتابعه أيضاً ليفربول، وسعره في حدود 25 مليون يورو، مما صعب عملية ضمه الصيف الماضي.

ثاني الأسماء هو ماتيو لوفاتو الذي تألق مع هيلاس فيرونا في الأسابيع الأولى من الموسم وعوض رحيل ماراش كومبولا، ويقدر سعره في حدود 20 مليون يورو.

صراع مع تشيلسي على موهبة مالمو

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان وتشيلسي يتصارعان على خدمات مدافع مالمو الشاب أنيل أحمدهودزيدتش.

البوسني جذب الأنظار بالمشاركة الأوروبية الموسم الحالي لفريقه، وشخصيته القوية رغم صغر سنه، كما أنه خاض تجربة إنجليزية مع نوتنجهام.

عودة محتملة لريبيتش في التشكيل الأساسي

استعرضت "لاجازيتا" الخطة التي قد يستخدمها ستيفانو بيولي في مباراة فيرونا مساء الأحد لحساب الجولة السابعة من السيري آ.

التغيير الأبرز هو عودة الكرواتي أنتي ريبيتش على حساب رافائيل لياو، مع الحفاظ على نفس الأسماء التي تشارك محلياً ويقع إراحة بعضها في الدوري الأوروبي.

إنتر وميلان يتقدمان رسمياً بمقترح "سان سيرو" الجديد

تقدم إنتر وميلان مساء الجمعة لبلدية ميلانو رسمياً بالمخطط الذي تم الاتفاق عليه من أجل الملعب الجديد بدلاً من "سان سيرو" الحالي.

وتم الاتفاق على الشكل الهندسي النهائي الذي صممه المعماري بوبولوس، ولكن يبقى الاتفاق على المساحة التي ستخصصها البلدية، والتي يجرى التفاوض عليها.