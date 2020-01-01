أخبار ميلان اليوم | تحديد مدة غياب إبراهيموفيتش وإشادة وبن ناصر المحارب

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الاثنين الموافق الـ 23 من نوفمبر 2020.

غموض موقف إبراهيموفيتش بعد الإصابة وبن ناصر المحارب يشيد بروح الفريق ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الاثنين الموافق الـ 23 من نوفمبر 2020.

ميلان يضغط للحفاظ على ثنائي الفريق

أكدت صحيفة توتو سبورت ان نادي إيه سي ميلان يواصل مفاوضاته للحفاظ على الثنائي جانلويجي دوناروما وهاكان تشالهان أوغلو بعد اقتراب عقديهما من الانتهاء.

باولو مالديني أكد على رغبة ميلان في تجديد عقد الثنائي ولكن المفاوضات ما زالت صعبة حتى الآن مع وجود بصيص من الأمل.

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ميلان يضغط بكل قوة الآن مع وكيلي اللاعبين للوصول لاتفاق مع الطفرة الكبيرة التي يعيشها الفريق بتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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بن ناصر يشيد بالعمل الجماعي في ميلان



أشاد الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إيه سي ميلان بمجهودات فريقه بعد الفوز الكبير على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال بن ناصر في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "إنه انتصار رائع للفريق، لعبنا بشكل جيد وعانينا في بعض الأوقات ولكننا في النهاية حققنا الانتصار وهذا هو الأهم".

وأضاف لاعب وسط ميلان: "لم يكن يجب ان نعطيهم المساحات وبعد ذلك لعبوا بمهاجمين، كانت مواجهة صعبة ولكننا نجحنا في التعامل مع الأمر".

وعن إبراهيموفيتش، قال بن ناصر: "في كل مباراة يثبت أنه لاعب عظيم، في التدريبات يطالبنا دائمًا بالاحترافية وتقديم المزيد ونحن نبذل كل ما لدينا".

تحديد مدة غياب إبراهيموفيتش

غادر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مباراة إيه سي ميلان أمام نابولي مصابًا في العضلة الخلفية خلال اللقاء الذي انتصار فيه الروسونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجل فيها السلطان الهدفين الأول والثاني.

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لاكسالت في الطريق للخروج بشكل نهائي

كشف الصحفي الخاص بأخبار الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو عن رغبة نادي سلتيك في الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني دييجو لاكسالت من صفوف ميلان بشكل نهائي.

وأوضح الصحيفة أن المفاوضات ستبدأ بين الفريقين قريبًا من أجل حسم مستقبل اللاعب الذي يمضي حاليًا فترة إعارة في سلتيك.

كوستاكورتا: باتو جعلنا نعتقد أننا وجدنا ميسي جديد

كشف أليساندرو كوستاكورتا نجم ميلان والإداري السابق في الفريق عن تفاصيل بداية موهبة البرازيلي ألكسندر باتو مع الفريق قبل سنوات.

وقال كوستاكورتا: "باتو كان أكثر من أثار إعجابي في تدريبات ميلان، في أول ثلاث أو أربع جلسات تدريبية قدم مستويات أفضل من كاكا ومن فان باستن نفسه، اعتقدنا وقتها أننا وجدنا خصم ميسي القادم".

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