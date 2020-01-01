أخبار ميلان اليوم | تحديد فترة غياب إبراهيموفيتش وخطة ضم المدافع الجديد

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 24 من شهر نوفمبر 2020.

فترة غياب زلاتان إبراهيموفيتش والعودة لرغبة ضم ميليك بالإضافة للصراع مع برشلونة وخطة ضم مدافع سلتيك ضمن أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 24 من شهر نوفمبر 2020.

تحديد فترة غياب زلاتان إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفاصيل فترة غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن ميلان بسبب الإصابة.

جاء هذا عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن زلاتان سيغيب لثلاث أسابيع سيمضيهم في ميلانو لسرعة التعافي.

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ميلان يعود لميليك في يناير

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يفكر بجدية في التعاقد مع اللاعب أركاديوش ميليك من صفوف نابولي.

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وأوضحت التقارير أن ميليك ليس المهاجم الوحيد الذي يتابعه ميلان، حيث يفكر النادي في أوليفييه جيرو وماريانو دياز في خطة احتياطية لزلاتان إبراهيموفيتش.

ميلان يصارع برشلونة على لاعب هوفنهايم

كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو المختص في أخبار الانتقالات عن اهتمام ميلان بضم اللاعب الهولندي ميلايرو بوجارد لاعب هوفنهايم الألماني.

يأتي هذا في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات المدافع صاحب الـ 18 عامًا، والذي ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.

لاكسالت الطريق لضم أيير

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات المدافع كريستوفر أيير من صفوف سلتيك.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن النادي يفكر في مبادلة لاعبه المعار حاليًا لسلتيك دييجو لاكسالت بالمدافع النرويجي.