أخبار ميلان اليوم | تأثير مالديني ومفاوضات مستمرة مع برشلونة

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 31 من أغسطس 2020.

الحصول على خدمات تونالي ومفاوضات مستمرة مع برشلونة ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 31 من أغسطس 2020.

منافس الدوري الأوروبي

أوقعت القرعة نادي إيه سي ميلان الإيطالي مع شامروك روفرز الإيرلندي في الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة من مباراة واحدة في إيرلندا 17 سبتمبر المقبل.

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حسم صفقة تونالي

حسب فابريزيو رومانو، فإن ميلان حسم بالفعل صفقة ساندرو تونالي من بريشيا متفوقًا على غريمة إنتر.

رومانو أكد أن إنتر انسحب من السباق رغم اتفاقه مع تونالي منذ إبريل الماضي ليحسم ميلان الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

برشلونة يرفض العرض الأول

أكدت موندو ديبورتيفو أن برشلونة رفض عرض ميلان الأول لضم الظهير الأيمن إيمرسون مقابل 20 مليون يورو مع وجود منافسة من إيفرتون الإنجليزي.

الصحيفة أكدت ان برشلونة لن ينظر لأي عرض أقل من 30 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ميلان يحاول ضم سيرجي أورييه من توتنهام أيضًا لحل مشكلة الظهير الأيمن في ظل عدم اقتناع بيولي بالثنائي كونتي وكالابريا.

إبراهيموفيتش: لن أكون كالدمية في ميلان، ومستعد للتضحية من أجل الفريق

أعرب زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان عن سعادته بتجديد تعاقده رفقة الفريق، وأكد على تطلعه للفترة المقبلة في صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لميلان، وأكد خلالها أنه مستعد للتضحية من أجل الفريق.

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تجديد عقد هاكان هو التالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يركز في الوقت الحالي على تجديد عقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو.

جاء هذا بحسب ما أوضحت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن الإدارة تريد بقاء اللاعب في صفوف الفريق حتى 2024.

جيرارد ديولوفيو يضغط للعودة لميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب جيرارد ديولوفيو يضغط في الوقت الحالي على ناديه واتفورد من أجل العودة لميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن وكيل يعرف أن ميلان سيتحرك فقط حال ضغط اللاعب على ناديه.