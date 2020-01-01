أخبار ميلان اليوم | تأثير إبراهيموفيتش وبيولي يكشف مستقبله

ما هو جديد الروسونيري؟

أجواء ما بعد التعادل المخيب مع سبال بهدفين لكل جانب في الدوري مساء الأربعاء ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 2 يوليو 2020.

الصحف تشيد بإبرا وتهاجم البقية

هجوم كبير شنته جميع الصحف الإيطالية الكبرى في صفحاتها الأولى على المستوى والعرض الباهت الذي قدمه ميلان بالتعادل الإيجابي مع سبال.

العناوين الأولى أشارت إلى أن "القليل من إبرا" كان كافياً ليعطي ميلان تعادلاً صعباً أمام سبال الذي لعب بعشرة لاعبين لمدة طويلة من المباراة.

المزيد من الفرق

وهاجمت الصحف بقية اللاعبين، وخصوصاً لاعبي الدفاعي، مشيرة إلى صعوبة اللقاءات المقبلة للفريق، والتي ستشهد مقابلة لاتسيو ويوفنتوس.

بيولي يوضح مستقبله

رفض ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، مهاجمة لاعبيه في المؤتمر الصحفي للمباراة، وإن أشار إلى خيبة الأمل بسبب النتيجة قبل دخول الفريق مرحلة صعبة من اللقاءات.

المدرب الإيطالي أكد سعادته بالعمل مع تلك المجموعة المجتهدة، وأنه يبذل كل جهده لمساعدة الفريق، وفي نهاية الموسم سنرى إذا ما كان سيستمر أم لا.

اتجاه لإعادة بيسينا

أكد "فابريزيو رومانو" أن ميلان يتجه إلى إعادة التعاقد مع ماتيو بيسينا من فيرونا بعد تألقه مع الفريق في الموسم الجاري.

بيسينا انضم إلى فيرونا من أتالانتا، وانضم للأخير من ميلان ضمن صفقة انضمام أندريا كونتي، ويحق للروسونيري الحصول على نصف قيمة بيعه مستقبلاً، ولذا يفكر الفريق في إعادته بمبلغ يبلغ نصف قيمته.