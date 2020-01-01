أخبار ميلان اليوم | بيولي يرفض الاحتفالات، وكيير يكشف دور إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

المؤتمر الصحفي للمدرب ستيفانو بيولي وسيمون كيير، وتصريحات أندري شيفتشينكو ضمن أخبار ميلان اليوم، الأربعاء، 4 نوفمبر 2020.

بيولي: ميلان لم يحقق أي شيء بعد

رفض ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، الاحتفال بما يقدمه الفريق مؤكدًا أنّه لم يحقق أي لقب حتى الآن.

وأشار إلى أنّ الفريق يعمل بجد ويحاول التغلب على الصعوبات أمامه والفوز بكل مباراة على حدة، موضحًا أنّ الرحلة لا تزال في بدايتها.

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المدرب شدد على أهمية منح الفريق الوقت الكافي للتطور موضحًا وجود عدد من المواهب المبشرة مثل براهيم دياز وديوجو دالوت.

سيمون كيير: إبراهيموفيتش ساعد ميلان للوصول لهذا المستوى

أكد سيمون كيير، مدافع ميلان، أنّ زلاتان إبراهيموفيتش لعب دورًا محوريًا في تطوير شكل الفريق، مؤكدًا أنّ البداية الجيدة للموسم لا تعني أنّ الروسونيري حقق أي شيء.

وأشار إلى أنّه لا أحد في غرفة الملابس يتحدث عن الفوز بالدوري الإيطالي، إذ أنّ الوصول لهذا الهدف يحتاج 6 أشهر على الأقل ولذلك هي رحلة طويلة.

شيفتشينكو: ميلان يستطيع الحلم بالفوز بالدوري الإيطالي

أكد أندري شيفتشينكو، أسطورة ميلان، في حوار مع صحيفة "لاجازيتا" أنّ الفريق قادر على تحقيق الحلم والفوز بالدوري الإيطالي.

وأشار إلى أنّ باولو مالديني كان محقًا بالتعاون مع ستيفانو بيولي وإعادة زلاتان إبراهيموفيتش، لأنّ الثنائي يمتلك القدرات الكافية لحصد الاسكوديتو في الموسم الجاري.

ما الذي قدّمه إبراهيموفيتش أمام ليل الفرنسي؟

يواجه ميلان نظيره ليل في الدوري الأوروبي مساء الغد، الخميس، وسبق ولعب زلاتان إبراهيموفيتش أمامه حينما ارتدى قميص باريس سان جيرمان.

وسجل السويدي 3 أهداف فقط في مرمى ليل مع سان جيرمان، بينما لم يلعب أمامه ولا مرة بقميص ميلان، إذ تعود آخر مواجهة بين الروسونيري وليل إلى موسم 2006-2007.

ريال مدريد يحدد سعر دياز للموافقة على بيعه لميلان

كشفت "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ريال مدريد لا يمانع بيع براهيم دياز بصورة نهائية لميلان.

وأوضحت أنّ المبلغ المطلوب هو 25 مليون يورو لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

دوري الأبطال شرط احتفاظ ميلان بالمواهب الشابة

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان يحارب لأجل إنهاء الدوري في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا والعودة للمسابقة الأبرز في القارة.

وأكدت أنّ استمرار دياز وديوجو دالوت خاضع لتحقيق هذه النتيجة واللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.