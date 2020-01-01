أخبار ميلان اليوم | دخول سباق دجيكو وطلبات مالديني

ما هو جديد الروسونيري؟

دخول الصراع على خدمات إدين دجيكو، نجم روما، وتغير موقف باولو مالديني من الرحيل ضمن أخبار ميلان اليوم، 24 يوليو 2020.

صراع على دجيكو

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان هو آخر الأندية التي أبدت اهتماماً بضم نجم وهداف روما إدين دجيكو الصيف القادم.

اللاعب الذي يتابعه إنتر ويوفنتوس تعتبره الإدارة البديل المثالي لزلاتان إبراهيموفيتش حال عدم تمديد عقده، وإن يفضل ستيفانو بيولي بقاء السويدي.

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إبراهيموفيتش يضع طلباته

"توتوسبورت" تحدثت عن طلب زلاتان إبراهيموفيتش ستة ملايين يورو كراتب موسمي من أجل الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

الصحيفة أضافت أن السويدي لا يمانع الاستمرار في صفوف الروسونيري الموسم المقبل، وينتظر أن تتواصل معه إدارة النادي.

مالديني يطالب بزيادة الصلاحيات

أوضحت "توتوسبورت" أن موقف باولو مالديني من الاستمرار في إدارة ميلان قد تغير بعد قرار عدم تعيين رالف رانجنيك والإبقاء على ستيفانو بيولي مدرباً.

مالديني يفكر في البقاء، ولكن يشترط أن يحصل على صلاحيات أكبر من حيث اتخاذ القرارات، والتحكم أكثر في سوق انتقالات الفريق.

لاعبان مرشحان لدعم الدفاع

"توتوسبورت" ناقشت الوضع الدفاعي للروسونيري وذكرت أن الفريق حدد لاعبين من أجل تدعيم خطه الخلفي الموسم القادم.

الأسمان المطروحان كانا نيكولا ميلينكوفيتش، لاعب فيورنتينا الصربي، وكريستوفير أيير من سيلتيك.

تشالهان أوغلو يطلب الرحيل

"لاجازيتا" كشفت أن صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو يفضل الرحيل بعد نهاية الموسم والعودة إلى ألمانيا.

وأردفت الجريدة أن الثنائي لايبزيج وهيرتا برلين مهتمان بخدمات لاعب باير ليفركوزن السابق.

التركي لجأ إلى "انستجرام" لتفنيد صحة التقارير وقال إن هناك العديد من الأخبار الزائفة اليوم في الصحف.

لقاء مع وكلاء إيمرسون

كشف "ميلان نيوز" عن اجتماع اليوم بين إدارة الروسونيري ووكلاء إيمرسون، لاعب برشلونة المُتواجد في ريال بيتيس.

وبحسب التقرير، يطلب النادي الكتالوني 30 مليون يورو لبيع لاعبه لنظيره الإيطالي خلال ميركاتو الصيف.