أخبار ميلان اليوم | بن ناصر الأفضل وفرصة مالديني

ما هو جديد الروسونيري؟

الغيابات في مواجهة تورينو وميركاتو الشتاء الخاص بالفريق ضمن أخبار ميلان اليوم، 9 يناير 2021.

سخرية من جمهور ستراسبورج بسبب سيماكان

شن جمهور ستراسبورج حملة ساخرة على ميلان عبر مواقع التواصل الاجتماعية بسبب فشل النادي الإيطالي في ضم محمد سيماكان.

جماهير النادي الفرنسي وصفت ميلان بالبخلاء وسخرت من عدم قدرته على دفع 20 مليون يورو التي يطلبها ستراسبورج لبيع لاعبه.

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ميتي بديل كوني في الوسط

كما ذُكر سابقاً، قرر ميلان التحرك لضم سواهيلو ميتي، متوسط ميدان تورينو، بدلاً من كواديو كوني من تولوز.

"توتوسبورت" قالت إن ميلان سيعرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حتى نهاية الموسم الجاري.

فرصة لمالديني أمام تورينو

قد تجبر الغيابات العدة في الهجوم ستيفانو بيولي لإجراء تغييرات اضطرارية في تشكيلته التي تلعب مع تورينو السبت بالدوري.

بعض التقارير قالت إن دانييل مالديني قد يلعب أساسياً في مكان الغائب للإصابة هاكان تشالهان أوغلو، بينما سيستمر رافائيل لياو مهاجماً.