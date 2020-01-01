أخبار ميلان اليوم | انضمام تونالي وحارس جديد في الفريق

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم التاسع من سبتمبر.

حارس جديد في الفريقو وانضمام تونالي أخيرًا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم التاسع من سبتمبر.

تونالي في ميلان

وصل ساندو تونالي لاعب بريشيا إلى ميلان لإجراء الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه لصفوف الروسونيري الصيف الحالي.

ومن المتوقع ان يدفع ميلان 25 مليون يورو لبريشيا مع عشرة ملايين كإضافات ليكون لاعبًا جديدًا للفريق بعد منافسة من يوفنتوس وإنتر ميلان قبل انسحاب الأخير.

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Le immagini che testimoniano l'arrivo di Sandro #Tonali alla clinica "La Madonnina"



Il centrocampista è pronto per le visite mediche col #Milan : oggi diventerà un giocatore rossonero pic.twitter.com/jgh4Wn3sSh — Goal Italia (@GoalItalia) September 9, 2020

حارس جديد في الفريق

حسم إيه سي ميلان تعاقده مع تشيبريان تاتاروشانو حارس مرمى ليون الفرنسي ليتواجد كحارس احتياطي في الفريق حسب تأكيدات سكاي سبورت.

ميلان سيبدأ مفاوضات التجديد مع جانلويجي دوناروما مع وجود أخبار عن اتفاق يوفنتوس مع وكيله.

المباراة الودية الأخيرة

حدد نادي إيه سي ميلان مباراتيه الوديتين الاخيرتين قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر له 19 سبتمبر.

إيه سي ميلان سيواجه فيتشنزا اليوم ثم بريشيا 12 سبتمبر المقبل في المباراة التحضيرية الأخيرة قبل بداية الموسم.

ميلان واجه نوفارا ومونزا وفاز عليهما 2/4 و1/4 على الترتيب وكان من المقرر أن يواجه كييفو ولكن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا أدت لتحويل وجهة الروسونيري نحو بريشيا.

لاعب سانت إيتيان على رادار ميلان

يتابع نادي ميلان في الوقت الحالي اللاعب الجابوني دينيس بوانجا نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن قدرات اللاعب الفنية وسعره المنخفض الذي يصل لـ 10 مليون يورو هما السبب الأساسي في متابعة النادي له.

ميلان يضغط على تشيلسي

يحاول نادي ميلان تخفيض المبلغ المالي الذي يطلبه نظيره تشيلسي في الوقت الحالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب تيموي باكايوكو.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي يطلب 33 مليون يورو، بينما يصر ميلان على دفع 30 مليونًا شاملة قيمة الإعارة.