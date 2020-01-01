أخبار ميلان اليوم | انتقال كيير بشكل نهائي وتغييرات مباراة بارما

تعرف على آخر أخبار نادي ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 14 من يوليو.

التعاقد مع كيير بشكل نهائي وتغيرات مباراة بارما ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 15 من يوليو.

انتقال كيير بشكل نهائي

أعلن نادي إيه سي ميلان انتقال سيميوني كيير بشكل نهائي لصفوفه قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني.

كيير لعب لصفوف ميلان معارًا مع أحقية الشراء وهو ما قام به الروسونيري ليوقع اللعب عقدًا حتى يونيو 2022.

المزيد من الفرق

قائمة مباراة بارما

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة الفريق لمواجهة بارما اليوم في الدوري الإيطالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

Another match is upon us, here’s the squad

Ecco i convocati rossoneri per la gara di San Siro #MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/QC28KlFal7 — AC Milan (@acmilan) July 15, 2020

تغييرات متوقعة في تشكيل ميلان أمام بارما

حسب لاجازيتنا ديلو سبورت، فإن بيولي سيقوم ببعض التغييرات في تشكيل ميلان لمواجهة بارما اليوم في الدوري الإيطالي.

البرازيلي باكيتا سيغيب بسبب إصابة في الركبة اليسرى بينما قد يدفع بشكل مفاجئ بلوكاس بيليا في وسط الملعب مع فرانك كيسي وإراحة إسماعيل بن ناصر.

موهبة فلومينينسي على رادار ميلان

حسب توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان صعّد اهتمامه بالحصول على خدمات ماركوس باولو مهاجم فلومينينسي البرازيلي.

ميلان يجد منافسة من الثلاثي لاتسيو وليل وليون للتعاقد مع ابن الـ19 عامًا حيث يستعد الروسونيري لتقديم عرض مقابل 13 مليون يورو من أجله.

رانجنيك يطلب صفقة جديدة

أكد كالتشيو ميركاتو، أن ميلان بدأ مفاوضاته مع روما للتعاقد مع باتريك شيك بطلب من رالف رانجنيك الذي تعاقد مع اللاعب في لايبزيج.

ويرغب شيك في الانتقال لصفوف الروسنيري ولكنه سيكون في انتظار لايبزيج لتفعيل بند الشراء من عدمه والمقدر بـ29 مليون يورو وهو الرقم الذي يرفض روما القبول بأقل منه لبيع اللاعب.

بناء الفريق حول ثيو

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن ميلان سيبدأ خطواته للتعاقد مع ثيو هيرنانديز من ريال مدريد الصيف المقبل حيث ترى إدارة الروسونيري أنه أحد الأعمدة التي يمكن بناء الفريق حولها.

ثيو الذي كان مقدرًا ثمنه بـ20 مليون يورو قبل الانتقال لميلان يصل سعره الآن إلى 50 مليون يورو ولكن إدارة ميلان ستحاول إتمام الصفقة بأي شكل في ظل خروج الثنائي لاكسالت ورودريجز من الحسابات.

ميلان يريد ظهير برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب إيمرسون، نجم برشلونة المعار لريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "توتو ميركاتو ويب" والتي أكدت أن الصفقة قد تكلف ميلان ما بين الـ 20 والـ 25 مليون يورو.

يوفنتوس ينهي اهتمامه بهدف ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد أنهى اهتمامه باللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي.

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه ميلان على ضمه لصفوفه بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، وهي الصفقة التي قد تكلفهم 25 مليون يورو.

مفاوضات مع أتالانتا لإعادة ماتيو بيسينا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يريد الحصول على خدمات اللاعب ماتيو بيسينا من صفوف أتالانتا من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي المختص في الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو العامل بشبكة "سكاي سبورت"

لايبزيج مهتم بضم كيسي

حسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن لايبزيج الألماني مهتم بالحصول على خدمات متوسط ميدان ميلان فرانك كيسي الصيف المقبل.

ويسعى النادي الألماني لتدعيم وسط ملعبه مستغلًا بيع تيمو فيرنر وعوائد دوري الأبطال الذي وصل فيه لربع النهائي ومستعد لتقديم 25 مليون يورو للتعاقد مع كيسي.

الاستعداد لوداع الثنائي

حسب كورييري ديلي سيري، فإن ميلان يستعد لتوديع الثنائي ستيفانو بيولي وباولو مالديني بنهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يتعاقد ميلان مع رالف رانجنيك لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا لبيولي كما إنه سيتولى مهام الإدارة الرياضية بعد باولو مالديني.

اجتماع حاسم مع رايولا

أكدت توتو سبورت أن إدارة ميلان ستجتمع مع مينو رايولا لمناقشة أمرين هامين خلال الصيف المقبل.

الأمر الأول سيكون تجديد تعاقد الحارس جانلويجي دوناروما الذي ينتهي تعاقده في 2021 إلى جانب التفاوض بشأن دينزل دومفريس الظهير الأيمن لإيندهوفن والمقدر ثمنه بـ18 مليون يورو.

تشيلسي يصارع ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي تشيلسي بالحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن ميلان ونابولي وإنتر ويوفنتوس يتابعونه أيضًا.