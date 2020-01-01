أخبار ميلان اليوم | انتظار كييزا وجاهزية إبراهيموفيتش

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من سبتمبر.

رغبة ليون في ضم لوكاس باكيتا ومحاولات ضم فيدريكو كييزا بالإضافة لجاهزية زلاتان إبراهيموفيتش وموعد عودة رومانيولي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من سبتمبر.

كييزا ينتظر التخلص من باكيتا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان ينتظر التخلص من لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا في الصيف الحالي من أجل ضم اللاعب فيدريكو كييزا من فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميدياسيت"، والتي أكدت أن ناديه لن يبيع بأقل من 40 أو 50 مليون يورو.

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الكشف عن موعد عودة رومانيولي

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موعد عودة اللاعب أليسيو رومانيولي للمباريات مع ميلان بعد الإصابة الحالية له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أنه سيكون متاحًا للقاء الجولة الثانية من الدوري ضد كروتوني.

ليون مهتم بلوكاس باكيتا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ليون مهتم بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي لم يتقدم بعد بأي عرض رسمي لضم اللاعب بالرغم من الاهتمام به.

زلاتان يعود للتدريبات

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لتدريبات الفريق الجماعية في الساعات الماضية وأظهر جاهزية كبيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أوضح أن اللاعب مرشحًا لبدء مباراة الفريق المقبلة في الدوري الأوروبي أمام شامروك روفرز يوم الخميس.