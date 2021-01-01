أخبار ميلان اليوم | القلق على بن ناصر وبديل هيرنانديز مستمر

ما هي أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

البحث عن ظهير ليكون بديل تيو هيرنانديز بالإضافة لإصابة ماندجوكيتش الجديد وتعويض ريال مدريد لراموس ضمن أهم أخبار ميلان اليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

مشكلة في الكاحل تبعد ماندجوكيتش

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن صفقة ميلان الجديدة ماريو ماندجوكيتش قد يغيب عن لقاء الفريق بالغد ضد إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد وجود مشكلة في الكاحل لدى اللاعب، وأن القرار الأخير سيكون لستيفانو بيولي المدير الفني للفريق.

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ريال مدريد يعوض راموس من ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب سيمون كيير نجم ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس"، والذي أكد أن النادي الإسباني سيقدم عرضه لميلان وقيمته 15 مليون يورو حال رحل سيرخيو راموس بنهاية الموسم الجاري.

البحث عن بديل هيرنانديز مستمر

إبراهيموفيتش يُعبر عن غضبه من خسارة ميلان بطريقة غريبة جدًا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لا يزال يسعى لحسم صفقة بديل تيو هيرنانديز في مركز الظهير.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن نونو مينديش لاعب سبورتينج لشبونة ومعه ماتياس فينا نجم بالميراس هما المرشحان لذلك المركز بعد فشل مفاوضات ضم جونيور فيربو من برشلونة.

الشرط الجزائي لبن ناصر يقلق ميلان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن إدارة ميلان قلقة بشأن مستقبل لاعبهم الجزائري إسماعيل بن ناصر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الشرط الجزائي الخاص برحيله لأي فريق أجنبي مقابل 50 مليون يورو هو السبب في ذلك القلق، وليس مدة العقد نفسها، والتي تنتهي في 2024.