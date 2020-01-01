أخبار ميلان اليوم | حياة إبراهيموفيتش في السويد ومستقبل رينا

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

حياة إبراهيموفيتش في السويد وموقف بيبي رينا وبرنامج التدريبات ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم 28 إبريل 2020.

هل يعود رينا إلى ميلان؟

كشف بيبي رينا، حارس مرمى ميلان المعار إلى أستون فيلا، موقفه من العودة بنهاية الموسم الجاري أو الاستمرار في البريميرليج.

وقال الحارس الإسباني في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية إنّه لن يجدد الإعارة وسيعود إلى الروسونيري بنهاية الموسم.

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كما أوضح تفكيره في اعتزال كرة القدم بصورة نهائية وربما يستمر لموسم فقط مع ميلان قبل تعليق حذائه.

كيف يقضي إبراهيموفيتش حياته في السويد؟

كشف الصحفي سيافوش فلاهي حياة زلاتان إبراهيموفيتش في السويد مؤكدًا أنّ اللاعب في أفضل أحواله وظهر بصورة جيدة في المباراة الودية مع فريق هاماربي.

وأكد الصحفي أن مستقبل زلاتان في ميلان لا يتوقف عليه فقط وأنّ اللاعب يرغب في البقاء مع الروسونيري لكن هناك الكثير من الأمور الأخرى.

برنامج خاص لميلان قبل العودة إلى التدريبات

كشفت تقارير صحفية عن طريقة تدريبات اللاعبين في ميلان خلال اليوم الواحد أثناء فترة التوقف.

التدريبات 6 أيام في الأسبوع عدا الأحد وثلاث مرات أسبوعيًا أيروبيكس، كما يتم العمل ساعة في اليوم.

ويتم تقسيم الفريق إلى 3-4 مجموعات للتدريبات بجانب التواصل عبر تطبيق فيديو لمتابعة كافة التفاصيل الفنية والبدنية لكل لاعب.

ميلان ينضم للفرق التي تحاول جلب أونانا

دخل نادي ميلان الإيطالي في منافسة شرسة مع العديد من الأندية للتعاقد مع أندريه أونانا حارس أياكس الهولندي.

برشلونة كان أحدث الأسماء المنضمة للمنافسة على أونانا في ظل إمكانية التخلي عن نيتو أو رحيل مارك أندريه تيرشتيجن.

وزير الرياضة الإيطالي يفتح الباب لإلغاء البطولة

فتح وزير الرياضة الإيطالي الباب لإمكانية إنهاء الموسم الرياضي في إيطاليا بصورة نهائية رغم تعليمات الحكومة بعودة التدريبات في مايو.

وقال إن السلامة العامة هي الهدف الأول للحكومة ولو ثبت أن استئناف النشاط سيضر بأراوح الشعب فسوف يتم السير على خطى فرنسا.