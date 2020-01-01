أخبار ميلان اليوم | اعتذار رانجنيك وحلم شيفتشينكو بتدريب الروسونيري

ما هو جديد ميلان اليوم؟

اعتذر رالف رانجنيك عن الأخبار التي ربطته بالفريق، وكشف أندري شيفتشينكو عن حلمه بتدريب الروسونيري ضمن أخبار ميلان اليوم، 13 مايو 2020.

رانجنيك يعتذر عن نشر خبر تدريبه ميلان

اعتذر رالف رانجنيك إلى إيفان جازيديس، المدير التنفيذي لنادي ميلان، حول انتشار الأخبار بشأن تولي الألماني قيادة الفريق.

صحيفة "جيرونالي" أكدت أنّ جازيديس لا يشعر بالسعادة بسبب كثرة الحديث في وسائل الإعلام عن رانجنيك وخلافه مع باولو مالديني، مما دفع المدرب الألماني للاعتذار.

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شيفتشينكو: أحلم بالعودة إلى ميلان

أكد أندري شيفتشينكو، أسطورة ميلان ومدرب منتخب أوكرانيا، رغبته في العودة مجددًا إلى قلعة سان سيرو.

وقال شيفتشينكو في بث مباشر عبر حسابه بموقع "انستجرام" إنّه يحلم دائمًا بقيادة ميلان في المستقبل ولكن تركيزه الحالي على منتخب بلاده.

جمهور ميلان يفضل مالديني على رانجنيك

كشف استطلاع للرأي من موقع "ميلان نيوز" أنّ 82% من جمهور الروسونيري يفضلون بقاء مالديني على التعاقد مع رانجنيك.

وكان مالديني قد أبدى رفضه لرغبات رانجنيك في امتلاك السلطة العليا والسيطرة على جميع القرارات في النادي.

ميلان يتجه للتعاقد مع مدافع هولندي

يخطط نادي ميلان للتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي أيندهوفن، دينزل دومفريس، ليكون بديل دافيد كالابريا.

وبحسب "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان مستعد لإدخال ريكاردو رودريجيز ضمن الصفقة وذلك بخفض خفض المبلغ المدفوع للنادي الهولندي.

ميلان رابع الأكثر صرفًا في سوق الانتقالات آخر 5 سنوات

كشف موقع football365 ترتيب أكثر الفرق صرفًا في سوق الانتقالات خلال آخر 5 سنوات وجاء ميلان في المركز الرابع.

ميلان صرف 398 مليون يورو يتفوق عليه مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، بينما يأتي خلفه فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول.