أخبار ميلان اليوم | إصابة إبراهيموفيتش بكورونا وسويدي جديد في الطريق

ميركاتو الروسونيري والاستعدادات لمقابلة بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي ضمن أخبار ميلان اليوم، 24 سبتمبر 2020.

كشفت الصحف ملامح التشكيل الذي سيلعب به ميلان أمام بودو جليمت النرويجي لحساب تصفيات الدوري الأوروبي الليلة.

وسيكون جيانلويجي دوناروما حارساً وأمامه ثنائية سيمون كيير وماتيو جابيا، والثنائي دافيدي كالابريا وتيو هيرنانديز على الأطراف.

ويلعب إسماعيل بن ناصر بجوار فرانك كيسييه بالوسط، وأمامهما سامو كاستييخو، هاكان تشالهان أوغلو، وأليكسيس ساليماكيرس، وفي الأمام زلاتان إبراهيموفيتش كان يفترض أن يقود الهجوم لولا إصابته بفيروس كورونا.

وتشير آخر التقارير إلى أن لورينزو كولومبو، مهاجم ميلان الشاب، سيعوض إبراهيموفيتش بالتشكيل الأساسي.

كشف "جيانلوكا دي مارزيو" أن ميلان أتم التعاقد مع موهبة سويدية جديدة هي ويلجوت مارشاج، لاعب ليدينجو، وقائد المنتخب تحت 17 عاماً.

وظهر اللاعب اليوم في ميلانو وهو يخضع للفحص الطبي، وسيكون ثاني المواهب السويدية التي يضمها الروسونيري بعد إميل روباك في وقت سابق هذا الميركاتو

📸Di Marzio: Wilgot Marshage has arrived and will undergo his medical tests today. He will be reinforcing the Primavera. pic.twitter.com/dd50vsZvL8