أخبار ميلان اليوم | إصابة إبراهيموفيتش بكورونا وسويدي جديد في الطريق

ما هو جديد الديافولو؟

ميركاتو الروسونيري والاستعدادات لمقابلة بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي ضمن أخبار ميلان اليوم، 24 سبتمبر 2020.

إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان أمام النرويجيين

كشفت الصحف ملامح التشكيل الذي سيلعب به ميلان أمام بودو جليمت النرويجي لحساب تصفيات الدوري الأوروبي الليلة.

وسيكون جيانلويجي دوناروما حارساً وأمامه ثنائية سيمون كيير وماتيو جابيا، والثنائي دافيدي كالابريا وتيو هيرنانديز على الأطراف.

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ويلعب إسماعيل بن ناصر بجوار فرانك كيسييه بالوسط، وأمامهما سامو كاستييخو، هاكان تشالهان أوغلو، وأليكسيس ساليماكيرس، وفي الأمام زلاتان إبراهيموفيتش كان يفترض أن يقود الهجوم لولا إصابته بفيروس كورونا.

وتشير آخر التقارير إلى أن لورينزو كولومبو، مهاجم ميلان الشاب، سيعوض إبراهيموفيتش بالتشكيل الأساسي.

سويدي جديد في الطريق

كشف "جيانلوكا دي مارزيو" أن ميلان أتم التعاقد مع موهبة سويدية جديدة هي ويلجوت مارشاج، لاعب ليدينجو، وقائد المنتخب تحت 17 عاماً.

وظهر اللاعب اليوم في ميلانو وهو يخضع للفحص الطبي، وسيكون ثاني المواهب السويدية التي يضمها الروسونيري بعد إميل روباك في وقت سابق هذا الميركاتو

📸Di Marzio: Wilgot Marshage has arrived and will undergo his medical tests today. He will be reinforcing the Primavera. pic.twitter.com/dd50vsZvL8 — Reports (@ACMReports) September 24, 2020

مالديني يتوقع فشل صفقة الفريق الجديدة

كشف جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، أن باولو مالديني أخبره بأن لا يتوقع نجاح بيير كالولو الذي ضمه الفريق من النادي الفرنسي هذا الصيف.

الظهير الأيمن الشاب انضم لميلان بعد أن رفض تمديد عقده رفقة ليون، وكشف أولاس أن مالديني قال له في محادثة هاتفية إنه يظن أن القفزة من ليون لفريق ميلان الأول سابقة لآوانها للاعب.

جازيديس خارج النقاش

"توتوسبورت" ناقشت التغييرات المحتملة في إدارة النادي وأكدت أن مجموعة "إليوت" المالكة له تعتبر إيفان جازيديس، المدير العام، غير قابل للمس.

وأوضح التقرير أن المجموعة تعتبر الرجل محل ثقة كبيرة وليس محط أي نقاش في حال إجراء تعديلات إدارية محتملة مستقبلاً.