أخبار ميلان اليوم | إشادة بالوافد الجديد ومفاوضات مع نجم شالكه

ما هو جديد الروسونيري؟

حديث ستيفانو بيولي قبل لقاء سبيزيا وميركاتو الروسونيري ضمن أخبار ميلان اليوم، 3 أكتوبر 2020.

بيولي يشيد بهاوجي

أشاد مدرب ميلان ستيفانو بيولي بأحدث صفقات الفريق ينس هاوجي وأكد أنه في حال بدنية ممتازة وسيتم استدعائه للقاء سبيزيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي للقاء إن حالة فراك كيسييه سيتم تقييمها، كذلك سامو كاستييخو في ظل الإرهاق وتتابع المباريات.

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وكشف بيولي أنه تحدث مع زلاتان إبراهيموفيتش في العزل وبعث له بالتهاني على عيد ميلاده، وأكد أنه أمر حزين أن لا تتواجد مع العائلة في تلك المناسبة.

ميلان يحسم صفقة دالوت

أكدت "سكاي" أن ميلان قد حسم صفقة التعاقد مع دييجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة الجافة حتى نهاية الموسم.

ميلان تغلب على منافسة روما، وسيصل اللاعب اليوم السبت من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود رسمياً.

مفاوضات مع نجم شالكه

أفاد "فابريزيو رومانو" أن وكيل أوزان كاباك، مدافع شالكه قد تواجد اليوم في مقر ميلان من أجل التفاوض على ضم التركي.

وذكرت التقارير أن الاتفاق موجود بين اللاعب والنادي الإيطالي، وسيكون على الأخير التوصل لصفقة مع شالكه.

بدائل في حال فشل ضم كاباك

الإعلام الإيطالي وضع قائمة من الأسماء البديلة لكاباك من أجل تدعيم الخط الخلفي، وجاء على رأسها فيديريكو فازيو من روما.

لاعب آخر تم ربطه بميلان في الساعات الماضية هو مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر، والذي يحظى باهتمام بي إس جي وكذلك توتنهام.

صفقة رعاية جديدة

أتم ميلان اليوم اتفاقه مع شركة "CRAI" والتي تتولى إدارة سلسلة من محلات التسوق الشهيرة لتكون الراعي الجديد للفريق.

وستكون الشركة شريكاً اقتصادياً للنادي الإيطالي، مما سيمنحه مكسباً مادياً إضافياً لم يتم الكشف عن قيمته بعد.