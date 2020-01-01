أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يواجه شامروك وباكيتا خارج المشروع

ما هو جديد الديافولو؟

الاستعدادات لمواجهة شامروك روفرز بالدوري الأوروبي وجديد سوق الانتقالات ضمن أخبار ميلان اليوم، 17 سبتمبر 2020.

بيولي يضع خطته لمواجهة شامروك

أنهى ميلان استعداداته لمقابلة شامروك روفرز ضمن الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي مساء الخميس في دبلن.

زلاتان إبراهيموفيتش أكدت التقارير جاهزيته ومشاركته أساسياً، بينما ينتظر أن يكون ساندرو تونالي احتياطياً ويشارك الثنائي إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسييه أساسيان.

المزيد من الفرق

وفي الدفاع، يتوقع أن يلعب سيمون كيير وماتيا جابيا، مع وجود جيانلويجي دوناروما خلفهما من أجل الفوز على المنافس الإيرلندي وضمان العبور لدور المجموعات.

المشاركة في دور المجموعات تضمن لميلان 15 مليون يورو مكافأة اللعب في المسابقة الأوروبية.

باكيتا خارج مشروع ميلان

"توتوسبورت" أوضحت أن لوكاس باكيتا لا يدخل في حسابات ستيفانو بيولي للموسم المقبل، وأن ميلان يعمل من أجل بيعه هذا الصيف.

اللاعب البرازيلي يحظى بإعجاب ليون، ولكن النادي الفرنسي سيكون مطالباً بالبيع أولاً إذا أراد التعاقد مع باكيتا.

كريستال بالاس يزاحم على باكايوكو

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن تيمويه باكايوكو تلقى عرضاً للانضمام لصفوف كريستال بالاس في الأيام الماضية ولكنه ينتظر ميلان.

التقرير تحدث أن المفاوضات بين ميلان وتشيلسي توقفت في ظل إصرار الأخير على إدراج بند شراء مقابل 30 مليون يورو، وهو ما يرفضه ميلان.

وأفاد التقرير بأن الروسونيري يشعر بأن الصفقة قد تتم ولكن في المراحل الأخيرة من الميركاتو في ظل ضغط اللاعب ووكيله على البلوز.

اتفاق مع رايولا بشأن دوناروما

"كورييري ديلا سيرا" تحدثت عن المفاوضات بين ميلان ووكيل حارسه جيانلويجي دوناروما من أجل تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

الصحيفة ذكرت أن الطرفين يعملان على اتفاق قد يرفع راتب الحارس إلى قرابة ثمانية ملايين يورو موسمياً، وهو ما قد يجعله يقبل البقاء في ميلانو.