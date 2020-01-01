أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يماطل ورينا إلى لاتسيو

ما هو جديد الروسونيري؟

انتقال بيبي رينا الوشيك إلى لاتسيو وعدم الوصول لحل في المفاوضات مع زلاتان إبراهيموفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، 23 أغسطس 2020.

رينا في الطريق إلى لاتسيو

ذكرت "سكاي" أن بيبي رينا توصل لاتفاق مع ميلان لفسخ عقده وسينتقل إلى صفوف لاتسيو في الساعات المقبلة بعد الاتفاق معه على عقد لموسمين.

وكان الحارس الإسباني في مفاوضات مع فالنسيا في الأيام الماضية بعد الحديث عن رحيله المؤكد عن صفوف ميلان.

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بيجوفيتش في الطريق للعودة

أكد "ميلان نيوز" أن أزمير بيجوفيتش الذي لعب نصف الموسم الأخير مُعاراً مع الفريق من بورنموث في طريقه للعودة مجدداً.

النادي يراه البديل الأمثل لرينا رغم تلقيه عدة عروض من وكلاء حراس مرمى من داخل وخارج إيطاليا.

إبراهيموفيتش يماطل في التمديد

أوضحت عدة مصادر أن زلاتان إبراهيموفيتش لن يكون حاضراً غداً في انطلاق المعسكر التدريبي الخاص بالفريق استعداداً للموسم الجديد.

ورغم رفع ميلان لعرضه بخصوص الراتب والحوافز، ولكن حتى الآن لم يتلق رداً رسمياً من اللاعب السويدي الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

ميلان يضع بدائل لإبراهيموفيتش

أكدت "توتوسبورت" أن إدارة ميلان تضع في مخيلتها كل الاحتمالات بخصوص إبراهيموفيتش، ومنها عدم التوصل لاتفاق بخصوص عقد جديد.

الإدارة وضعت قائمة من الأسماء البديلة ومنها باتريك شيك، لاعب روما، ماريو ماندجوكيتش الحر حالياً بعد ترك الدحيل، والفرنسي أوليفييه جيرو.

بريدا قد يعود للإدارة

ذكرت "توتوسبورت" أن أريانو بريدا، والذي سبق له أن عمل كمساعد لأدريانو جالياني في ميلان، مرشح للعودة لتولي منصب في الإدارة.

الرجل الذي كانت آخر مناصبه في برشلونة مرشح للعودة للعمل مع باولو مالدينيو إيفان جازيديس بما يملك من خبرات.