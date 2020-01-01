أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يغير العقلية، ورئيس النادي مندهش

ما هو جديد الروسونيري؟

تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش عن تطور العقلية واندهاش رئيس النادي من مستوى الفريق، ضمن أخبار ميلان اليوم، الإثنين، 30 نوفمبر 2020.

إبراهيموفيتش: جئت لتغيير عقلية ميلان

أكد زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أنّه عاد إلى ميلان بهدف تغيير عقلية الفريق ومنحهم الثقة، مشيرًا إلى أنّ الأزمة الحقيقة كانت في فقدان الشغف.

وأشار إلى أنّ وجود شخصية مثله في الفريق ساعدت اللاعبين على التطور، كما أنّه يحاول تقدم كل ما لديه لأجل مساعدة الروسونيري.

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ميلان يعادل سجله القياسي في الدوري الإيطالي

نجح ميلان في معادلة رقمه القياسي بالتسجيل في 29 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي.

وسبق وحقق الروسونيري هذا الرقم بين عامي 1972 و1973.

سكاروني: لم أتوقع وصول ميلان لصدارة الدوري الإيطالي

عبّر باولو سكاروني، رئيس ميلان، عن اندهاشه من المستوى الذي وصل له الفريق مؤكدًا أنّه لم يتوقع هذا الأداء وهذه النتائح.

وأكد أنّ مشروع الفريق يسير بصورة جيدة وأنّ زلاتان إبراهيموفيتش أكثر من مجرد لاعب فهو من يضيف للفريق القوة والشخصية وغيابه بالطبع مؤثر.

رئيس ميلان يوضح موقف دوناروما من التمديد

كشف باولو سكاروني موقف جيانلويجي دوناروما من تمديد عقده، موضحًا أنّه لا يتابع التفاصيل الدقيقة بشكل مباشر.

وأشار إلى أنّ اللاعب سعيد في ميلان ويشعر بأنّه في منزله، مطمئنًا الجماهير على إمكانية الوصول لاتفاق لضمان استمراره مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

كيسييه يتمسك بتسديد ركلات الجزاء

أكد فرانك كيسييه، لاعب ميلان، أنّه لن يتراجع عن تسديد ضربات الجزاء بعد إهدار الركلة أمام فيورنتينا.

وأوضح أنّه سجل هدفًا من ركلة جزاء في المباراة ذاتها مما يعني أنّ نسبة نجاحه وصلت إلى 50% وهو ما يسعده.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد تخلى عن تسديد ركلات الجزاء لصالح كيسييه بعد إهدار ركلة أمام فيرونا.