أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يعود للسويد ومشكلة تشالهان أوغلو

ما هو جديد الديافولو؟

عودة زلاتان إبراهيموفيتش للمنتخب السويدي وتمديد عقد هاكان تشالهان أوغلو ضمن أخبار ميلان اليوم، 27 نوفمبر 2020.

إبراهيموفيتش يلتقي أنديرسون

أصدر ياني أنديرسون، مدرب السويد، بياناً كشف فيه عن سفره إلى ميلانو وعقده لقاءاً مع زلاتان إبراهيموفيش لمناقشة عودته للمنتخب.

ونقلت "Local" السويدية عن المدرب أنه كان من الطبيعي عقد الاجتماع بعد ترحيب إبرا بالعودة، وأن الحديث كان مفيداً وسيتم استكماله.

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مانشستر يطارد تشالهان أوغلو

كشفت "بيلد" أن مانشستر يونايتد بات الأقرب للتعاقد مع الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو حال فشل مفاوضات تمديد العقد مع ميلان.

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"توتوسبورت" أكدت أن المفاوضات لم تتوقف، ولكن يجب أن يخفض اللاعب من مطالبه المادية بخصوص الراتب.

دياز أساسياً أمام فيورنتينا

أوضحت "توتوسبورت أن ميلان قد يدفع ببراهيم دياز أساسياً في قمة الجولة المقبلة أمام فيورنتينا بالدوري المحلي.

اللاعب أحد الحلول المهمة في الهجوم لتعويض غياب إبراهيموفيتش بحسب "لاجازيتا"، مع الدفع بأنتي ريبيتش كرأس حربة صريح.

بن ناصر: فخور بالمباراة الخمسين

أكد إسماعيل بن ناصر على سعادته وفخره بسبب بلوغه اللقاء رقم 50 بقميص ميلان في التعادل مع ليل بالدوري الأوروبي البارحة.

بن ناصر قال عبر إنستجرام إن النقطة جيدة رغم كل الظروف المحيطة بالمباراة.

تونالي: الاستمرارية مفتاح النجاح

ذكر ساندرو تونالي مع "سكاي" أنه يحتاج للاستمرارية بالمشاركة في اللقاءات مع ميلان من أجل إثبات نفسه وإظهار أفضل مستوياته.

وتحسر اللاعب على ضياع الانتصار بعد التقدم على ليل، حتى لم لم يستحوذ الفريق كثيراً على الكرة.