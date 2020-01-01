أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يعود للتدريبات والاتفاق على ضم توفان

ما هو جديد الروسونيري؟

عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى التدريبات وحسم صفقة فلوران توفان من مارسيليا ضمن أخبار ميلان اليوم، السبت، 10 أكتوبر 2020.

إبراهيموفيتش يعود إلى تدريبات ميلان

كشفت تقارير صحفية عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى تدريبات ميلان اليوم، السبت، بعد تعافيه من كورونا.

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وأكدت التقارير أنّ اللاعب ظهر في مقر تدريبات الروسونيري وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية غدًا، الأحد.

ميلان يتوصل لاتفاق نهائي لضم توفان

كشفت صحيفة "توتو ميركاتو" توصل ميلان لاتفاق مع فلوران توفان للانضمام له في صيف 2021 بالمجان بعد انتهاء عقده مع مارسيليا.

وحاول روما إقناع اللاعب بالانضمام إلى فريق العاصمة لكن ميلان أصبح الأقرب للتعاقد معه.

عودة موهبة ميلان المصاب بكورونا إلى إيطاليا

سمح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لموهبة ميلان، ماتيو جابيا، العودة إلى بلاده من معسكر منتخب الشباب تحت 21 عامًا في أيسلندا بعد إصابته بفيروس كورونا

وسوف يخضع اللاعب لفترة عزل صحي ولن يشارك مع الروسونيري خلال المباريات المقبلة.

تيو هيرنانديز: عودة إبراهيموفيتش نقطة تفوق قبل الديربي وسعيد بتجربتي في ميلان

قال تيو هيرنانديز، لاعب ميلان، في حوار مع صحيفة "لاجازيتا" أنّ الفريق في أفضل أحواله قبل مواجهة إنتر في الديربي مشيرًا إلى معرفته بعدد من لاعبي النيراتزوري مثل أشرف حكيمي الذي زامله في ريال مدريد.

وأشار إلى أهمية عودة زلاتان إبراهيموفيتش وجاهزيته للديربي كونه أحد نجوم وقادة الفريق.

واعتبر تجربته في ميلان ناجحة وومتعة وطورت كثيرًا من قدراته وإمكانياته، كما أنّه قابل صديقته في مدينة ميلانو واستقر هناك.

في العقد الأخير .. ميلان أكثر الفرق الإيطالية خسارة للأموال

كشفت تقارير صحفية أنّ ميلان أكثر الفرق خسارة للأموال في العقد الأخير بواقع 914.5 مليون يورو وهو ما يعادل ضعف أقرب فريق له، روما، والذي خسر 527.2 مليون يورو.

أما إنتر فخسر 470.3 مليون يورو ويوفنتوس لم يخسر سوى 281.5 مليون يورو، فيما حقق نابولي أرباحًا تقدر بمبلغ 132.3 مليون يورو منذ 2010 حتى العام الحالي.