أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يبحث عن 500 في 600 أمام أتالانتا

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أجواء ما قبل مواجهة أتالانتا، مع رقم خاص لزلاتان إبراهيموفيتش قد يتحقق في أخبار ميلان اليوم، 23 يناير 2021.

إبراهيموفيتش يبحث عن الهدف رقم 500 في مباراته الستمائة.

يخوض زلاتان إبراهيموفيتش اليوم السبت المباراة رقم 600 في مسيرته الكروية رفقة الأندية في الدوريات المختلفة التي لعب بها.

وسيبحث النجم السويدي عن بلوغ الهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية بكل المسابقات، إذ بلغ 498 حتى الآن بحسب "لاجازيتا".

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ماندجوكيتش وتوموري حاضران أمام أتالانتا

أعلن ميلان عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة أتالانتا السبت لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري المحلي.

وتم توجيه الدعوة للثنائي المنضم حديثاً ماريو ماندجوكيتش وفيكايو توموري لسد العجز بسبب غياب أليسيو رومانيولي وأليكسيس ساليماكيرز.

أتالانتا ينتظر أبريل لحسم مصير كالدارا

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن أتالانتا لم يحسم بعد مصير لاعب ميلان المُعار إلى صفوفه ماتيا كالدارا.

اللاعب غائب حالياً بسبب الإصابة، ويلعب على سبيل الإعارة مع أتالانتا لمدة 18 شهراً مع أحقية شراء مقابل 15 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن أتالانتا سينتظر تعافيه من الإصابة في أبريل وتقييم حالته قبل تفعيل خيار الشراء.

بارما يطلب لاعبين من ميلان

"كالتشيو ميركاتو" أيضاً تحدث أن بارما قد يتحرك لضم الثنائي رادي كرونيتش وماتيو موساشيو في يناير الجاري.

بارما ضم أندريا كونتي من ميلان قبل أيام، مما قد يسهل المفاوضات من أجل الثنائي في ظل ترحيب الإدارة برحيلهما بحسب التقرير.