أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش مطلوب في مونزا وبيع 25 ألف تذكرة افتراضية!

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الـ 19 من فبراير 2021.

غياب بن ناصر عن الديربي ورغبة أدريانو جالياني في لم الشمل بإبراهيموفيتش بالإضافة لبيع 25 تذكرة افتراضية للديربي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الـ 19 من فبراير 2021.

ميلان يفقد بن ناصر في الديربي أمام إنتر

أوضح ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أن نجم فريقه إسماعيل بن ناصر تعرض لانتكاسة جديدة في حالته البدنية بلقاء النجم الأحمر بالدوري الأوروبي.

وخرج متوسط الميدان الجزائري مصاباً في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل 2-2 في بلجراد.

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تيو هيرنانديز يوجه رسالة بخصوصه هو وحكيمي إلى ريال مدريد

تحدث نجم ميلان تيو هيرنانديز عن تألقه هو وزميله السابق في ريال مدريد أشرف حكيمي في إيطاليا والأسباب وراء رحيلهما عن النادي الملكي.

تيو انتقل إلى ميلان الصيف قبل الماضي، بينما حضر حكيمي إلى إنتر يونيو الماضي والآن من أفضل اللاعبين في السيري آ رغم عدم اللعب في ريال مدريد بصفة أساسية.

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بيولي: كان يمكننا الخروج بنتيجة أفضل!

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن انزعاجه من تعادله مع ريد ستار بلجراد مساء الأمس في الدوري الأوروبي بهدفين لمثلهما.

وقال بيولي: "التعادل يمنحنا حظوظًا جيدًا في لقاء العودة لكننا بالتأكيد نشعر بالأسف لأننا كان يمكننا أن ننهي اللقاء بنتيجة أفضل من ذلك وألا نستقبل الهدف الذي جاء في النهاية، الآن علينا التركيز على اللقاء القادم".

ميلان يبيع 25 ألف تذكرة افتراضية للديربي

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن نجاح ميلان في بيع 25 ألف تذكرة افتراضية لمباراة الديربي أمام نظيره إنتر.

جاء هذا في ظل محاولة إدارة النادي لإنعاش خزينته بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على الجميع.

جالياني يجتمع بإبراهيموفيتش في مونزا من جديد!

كشف أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي لنادي مونزا الإيطالي عن رغبته في العمل مع زلاتان إبراهيموفيتش من جديد خلال تصريحات صحفية.

وقال جالياني في تصريحاته لـ"لا جازيتا ديلو سبورت": "إذا لم يجدد له ميلان فمونزا سيصعد للدوري الإيطالي وبعد ذلك سنفكر في فكرة ضمه، بالرغم من التكلفة".