أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يحدد شروطه وجيامباولو ينقذ الخزينة

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

جاء الحديث عن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش في ميلانو، واستمراره من عدمه، وعثور مدرب الفريق السابق ماركو جيامباولو على منصب جديد على رأس أخبار ميلان في 17 أبريل 2020.

جيامباولو مطلوب في تركيا

أفادت "لا ستامبا" أن مدرب ميلان السابق ماركو جيامباولو قد تلقى عرضاً من صفوف فنرباخشه التركي لتولي قيادته الفترة القادمة بعد معاناته هذا الموسم.

وفي حال تعيين المدرب الإيطالي في النادي التركي، فسيكون ميلان مستفيداً من قرابة أربعة ملايين يورو ستكون هي راتب جيامباولو عن العام القادم بحسب العقد بين الطرفين.

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ميلان يوافق على ترك سان سيرو

الإعلام الإيطالي عاد للحديث عن مستقبل ملعب "جيوسيبي مياتسا" القريب والبعيد، فأشارت التقارير إلى موافقة ميلان وإنتر على استكمال الموسم بعيداً عنه نظراً لتفشي كورونا بالمدينة الشمالية.

وعلى الصعيد البعيد، أوضحت التقارير أن قطبي المدينة سيستكملان الحديث بخصوص ترك الملعب نهائياً وبناء آخر جديد في الأسبوع المقبل بعد توقف الحديث بسبب أزمة كورونا.

إبراهيموفيتش يحدد شروطه للبقاء

بحسب "كوريري" فزلاتان إبراهيموفيتش حدد شرطاً وحيداً للاستمرار مع ميلان الموسم المقبل، وهو بناء الإدارة فريقاً قوياً قادراً على المنافسة وبلوغ دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبرا حتى الآن لم يحسم بعد موقفه النهائي، وينتظر اتضاح الصورة بخصوص موقف النادي لاتخاذ قراره.

استعدادات لعودة النشاط

أوضح "ميلان نيوز" أن ميلان بدأ يحضر لاستئناف التدريبات في الأيام القادمة، وبدأ في تجهيز مركز "ميلانيلو" الخاص بالنادي لاستقبال اللاعبين.

وذكر التقرير أن الإدارة حتى الآن لم توجه الدعوى للاعبين الأجانب من أجل العودة مجدداً إلى إيطاليا، ولكن بدأت التحضير لاحتمالية العودة في مطلع مايو.