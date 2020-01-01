أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش مستمر في السويد وعرض ضخم لتيو

ما جديد الروسونيري هذا الصباح؟

عودة اللاعبين الأجانب إلى ميلانو استعداداً لاستكمال الدوري الإيطالي، وعرض ضخم لبيع نجم الفريق تيو هيرنانديز يحتلان العناوين الرئيسية لأخبار ميلان اليوم 23 أبريل 2020.

عودة الأجانب إلى ميلانو

أوضحت التقارير الإعلامية أن جميع اللاعبين الأجانب بميلان قد عادوا في الأيام الأخيرة استعداداً لعودة التدريبات، فقط باستثناء الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي.

وأضاف التقرير أن السويدي لايزال يتدرب مع فريقه هاماربي بمسقط رأسه بإذن من النادي، بينما يواجه كيسي صعوبات في إيجاد رحلات طيران من كوت ديفوار إلى إيطاليا.

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بحسب "توتوسبورت"، فبي إس جي معجب بشكل كبير بالظهير الأيسر المتألق لهذا الموسم تيو هيرنانديز ويسعى لضمه في الصيف القادم.

وتحدث التقرير عن استعداد النادي الباريسي لعرض 50 مليون يورو لإقناع ميلان للتخلي عن نجمه الإسباني-الفرنسي رغم التأكيدات أنه ليس للبيع.

ميلان ينسحب من سباق إيفرتون

ذكر صحفي برازيلي مقرب من نادي جريميو أن فريدريك ماسارو، المدير الرياضي في ميلان، قد أكد أن ناديه ليس في الوقت الراهن مهتماً بإيفرتون سواريس.

وأضاف الصحفي مارسيلو سالزانو أنه تواصل مع ماسارو، والأخير أكد له أن الفريق لن يتحرك نحو الجناح البرازيلي رغم سابق الاهتمام بضمه.

ثورة مقبلة بقيادة رانجنيك

"ميلان نيوز" ركز على التغير المحتمل في شكل الفريق بحالة وصول الألماني رالف رانجنيك مدرباً الموسم المقبل، بالإضافة لتوليه منصب المدير الرياضي.

وأشار التقرير إلى تفضيل المدير الفني للكرة السريعة التي تعتمد على الاسترداد السريع للكرة والانطلاق عبر المرتدات، وسيكون ذلك معتمداً على تغيير أسلوب اللعب إلى خطة 4-4-2 أو 4-3-3، ولكن التطبيق سيختلف.