أخبار ميلان اليوم | مانشستر سيتي يطلب بن ناصر، ورفض عرض باريس سان جيرمان

ما هو جديد الديافولو؟

رفض عرض باريس سان جيرمان لضم نجم الفريق، واقتراب عودة لاعب الروسونيري الشاب ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 20 مايو 2020.

ميلان يرفض عرض سان جيرمان لضم نجمه

رفض نادي ميلان الإيطالي العرض المقدم من باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع ثيو هيرنانديز مقابل 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ باريس سان جيرمان عرض 30 مليون يورو ولكن ميلان رفض ليرفع المبلغ إلى 50 مليون يورو وهو ما رفضه الروسونيري أيضًا.

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بعد رحيله عن ميلان .. مستقبل ضبابي لكوتروني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ نادي فيورنتينا مستعد لإعادة باتريك كوتروني إلى وولفرهامبتون بعد فشل اللاعب مع الفريق.

وأشارت إلى أنّ الفريق الإنجليزي بقيادة نونو سانتو لا يرغب في ضمه مما يجعل مستقبل كوتروني ضبابيًا.

تحديد موعد عودة ميلان للتدريبات

بعد أن ظهرت نتائج فحص كورونا للاعبي ميلان بالأمس، الثلاثاء، كلها سلبية، تقرر الخضوع لفحص آخر غدًا، الخميس.

وبعد ظهور نتائج الفحص الثاني، فسوف يُسمح لميلان بالعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

بن ناصر مطلوب في مانشستر سيتي

يحاول نادي مانشستر سيتي التعاقد مع إسماعيل بن ناصر من ميلان خلال سوق الانتقالات المقبلة في ظل منافسة قوية من باريس سان جيرمان.

وقد يرحل الجزائري إلى باريس سان جيرمان حال فشل السيتيزنس في المشاركة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" فإن بيب جوارديولا يرى أنّ بن ناصر اللاعب الأنسب لتعويض رحيل دافيد سيلفا.

إبراهيموفيتش يرغب في البقاء ولكن!

أكدت "سبورت ميديا سيت" أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب في الاستمرار مع ميلان الموسم المقبل ولكن على إدارة الروسونيري التحرك لحسم الأمور في أقرب وقت.

إدارة ميلان ورغم الموافقة على استمرار إبراهيموفيتش إلا أنها يجب أن تناقش الأمر مع رالف رانجنيك المدير الفني المنتظر للروسونيري حسب تأكيدات الصحيفة.

منافسة قوية على مدافع سلتيك

دخل إيه سي ميلان على خط المنافسة للحصول على خدمات مدافع سلتيك النرويجي كريستوفر أجير حسب تأكيدات الصحافة النرويجية.

ميلان ليس النادي الوحيد المهتم بضم المدافع الأساسي في صفوف سلتيك مع منافسة قوية من آرسنال وتوتنهام وليستر سيتي.

الشرط الجزائي طريق نجم الدوري الألماني

بحسب ما كشفت تقارير صحفية عديدة فنادي ميلان مهتم بالحصول على مدافع نادي بادربورن الألماني لوكا كيليان في الصيف المقبل.

النادي سيدفع مبلغ مليوني يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وسيعمل في الأيام المقبلة على اقناعه بمشروعه الجديد.