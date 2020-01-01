أخبار ميلان اليوم | أول ضحايا فيروس التوقف الدولي، والسخرية من إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

السخرية من إهدار زلاتان إبراهيموفيتش لركلة الجزاء ضد فيرونا، وإصابات تضرب الفريق، ضمن أخبار ميلان اليوم، الإثنين، 9 نوفمبر 2020.

الإصابة تعيد ساليمايكيرس إلى ميلان

عاد أليكسيس ساليمايكيرس، لاعب ميلان، إلى الفريق تاركًا معسكر منتخب بلجيكا بعد تعرضه للإصابة.

وأوضح منتخب بلجيكا في بيان رسمي أنّ اللاعب تعرض للإصابة ولن يتمكن من التواجد في المعسكر وعاد إلى فريقه.

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إصابة رومانيولي في الفخذ

كشفت تقارير صحفية تعرض أليسيو رومانيولي، لاعب ميلان، لإصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل لقاء هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وتم استبعاد رومانيولي من معسكر المنتخب بسبب الإصابة على أنّ ينضم مدافع إنتر، أليساندرو باستوني بدلًا منه.

حارس فيرونا يسخر من إبراهيموفيتش

سخر حارس هيلاس فيرونا، ماركو سيلفيستري، من زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، بعد إهدار ركلة جزاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري الإيطالي.

وقال له الحارس: "هذه المرة الثالثة على التوالي التي تهدر ركلة جزاء، أليس كذلك؟".

جدير بالذكر أنّ زلاتان أهدر أمام إنتر قبل أن يسجل من المتابعة وكذلك ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي.

رقم فريد لميلان بعد التعادل مع فيرونا

حافظ ميلان على سلسلة لا هزيمة في الدوري الإيطالي وصلت إلى 19 مباراة بعد التعادل بهدفين لكل فريق أمام هيلاس فيرونا.

ميلان انتصر في 14 مباراة وتعادل في 5 مواجهات منذ الهزيمة أمام جنوى في مارس الماضي.