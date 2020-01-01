أخبار ميلان اليوم | أولى نتائج الاستقرار والحل البديل للأزمة المالية

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 28 من يوليو.

بداية خطوات الاستقرار والحل البديل لنص السيولة المالية ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 28 من يوليو.

ميلان يحدد احتياجاته

حسب ميلان نيوز، فإن إدارة الروسونيري بدأت في الاستقرار على احتياجات الفريق بعد تواجد بيولي كمدير فني للموسم المقبل والتعاون مع مالديني وريكي ماسارا.

إدارة ميلان حددت المراكز التي يحتاجها الفريق وهي ظهير أيمن وظهير أيسر ومدافع ولاعب وسط ومهاجم أو اثنين حسب مستقبل إبراهيموفيتش.

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صفقة تبادلية لمواجهة نقص السيولة المالية

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان يرغب في الحصول على خدمات أليكسي ميرانتشوك لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي والمقدر بـ20 مليون يورو.

إدارة ميلان لن تستطيع دفع المبلغ المطلوب وتحاول إقحام لاكسالت أو ريكاردو رودريجز في الصفقة وهو ما ترفضه إدارة النادي الروسي مع اهتمام من أتالانتا بضم اللاعب أيضًا.

يُذكر أن اللاعب تم عرضه على يوفنتوس منذ أشهر قليلة ولكن إدارة البيانكونيري رفضت التعاقد معه.

ميلان يغلق باب رحيل ثنائي الوسط

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي ميلان لرحيل ثنائي وسط الملعب فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت أن الثنائي مطلوبان بشكل واضح في السوق، لكن النادي يرفض التفريط فيهما.

قرب التجديد لهاكان تشالهان أوغلو

كشفت تقارير صحفية اليوم عن قرب نادي ميلان من تمديد تعاقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنالي"، والتي أكدت أن اللاعب سيمدد تعاقده حتى 2024 مقابل ثلاثة ونصف مليون يورو في الموسم.

خط الوسط أولوية

أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن دعم خط الوسط يعد أولوية بالنسبة لميلان في الصيف الجاري، ووضعت عدة أسماء رتبها النادي ليضم أحدهم في الميركاتو.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فساندرو تونالي لاعب بريشيا يعد على رأس تلك القائمة، ويأتي خلفه فلورنتينو لويس لاعب بنفيكا.

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صفقة دومينيك سوبوسلاي تتجمد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن صفقة اللاعب دومينيك سوبوسلاي نجم فريق سالزبورج لميلان قد تجمدت مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن السبب الأساسي في توقف الصفقة هو فشل انضمام رالف رانجنيك لميلان.