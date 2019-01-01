أخبار انتقالات مانشستر سيتي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو السماوي

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن مانشستر سيتي في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة وأبرز الراحلين عن السماوي

أبانوب صفوت

استطاع مانشستر سيتي الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي متفوقاً على ليفربول الذي تصدر مسابقة الدوري لفترة طويلة، محققاً 98 نقطة وهو رقم قياسي من النقاط، ولكن يبدو أن هذا لن يكون كافياً للإسباني "بيب جوارديولا" الذي يبحث عن القطعة الناقصة في دولاب بطولات الفريق وهي دوري أبطال أوروبا.

يملك السيتي تشكيلة مميزة للغاية وحلول وفيرة على دكة البدلاء، وبرغم إستطاعة الأصلع تغيير مراكز بعض اللاعبين ببراعة من أجل التعامل مع إي إصابات طارئة دون أن يؤثر ذلك سلباً على الفريق مثلما حدث مع زينشينكو وديلف، ولكنه لا يفوت الفرصة من أجل دعم صفوفه بلاعبين جاهزين مهما كانت تكلفتهم المادية، خاصةً وأن السماوي بقيادة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يملك سيولة مالية كبيرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي لعام 2019، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة السماوي ؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

اقرأ أيضاً.. مانشستر سيتي يرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم كوليبالي

صفقات مانشستر سيتي الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يبرم مانشستر سيتي أي صفقة حتى الآن، يظل سوق الفريق هادئاً وذلك لأن احتياجاته ليست كبيرة، وهو ما يدفعه لمفاوضة أهدافه بهدوء دون أي استعجال، لأن الوقت سيكون كافياً حتى لإيجاد بديل.

اقرأ أيضاً.. رودري يفضل الانتقال لمانشستر سيتي على بايرن ميونيخ

صفقات مانشستر سيتي في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق لا يوجد - -

ما هي الصفقات المحتملة لمانشستر سيتي في سوق انتقالات صيف 2019؟

من المتوقع أن يواصل مانشستر سيتي تدعيم صفوفه من أجل تحقيق الحلم الأوروبي، الذي لازال بعيداً عن الفريق حتى بعد التعاقد مع مدرب مميز مثل جوارديولا، ولأن الثقة في قدراته لازالت موجودة، لن يتوقف السماوي عن تقوية التشكيلة.

رودري - أتلتيكو مدريد

يعتبر الإسباني "رودري " هو أولوية مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الحالية، منذ أن تعثرت صفقة جورجينيو وانتقل إلى تشيلسي، لازال بيب جوارديولا يبحث عن اللاعب الأنسب في هذا المركز حتى وإن كان سيكلفه ذلك الانتظار لموسم كامل على غرار ما فعله كلوب مع فان دايك، وبحسب بعض التقارير فأن انضمام رودري وشيك، وسيوقع للسيتي بعد نهاية أجازته الصيفية.

آنجيلينو - أيندهوفن

يرغب مانشستر سيتي بتدعيم مركز الظهير الأيسر بسبب الإصاات المتكررة للفرنسي ميندي والاضطرار للاعتماد على زينشينكو وديلف في هذا المركز، ويرى في آنجيلينو لاعبه السابق ونجم أيندهوفن الحالي بديلاً مثالياً لميندي الذي لن يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب جاهزيته البدنية، في ظل أن مركز "دانيلو" الأساسي هو الظهير الأيمن.

هاري ماجواير - ليستر سيتي

لازال يفكر بيب جوارديولا في ضم مدافع جديد للفريق بعد أن أنفق مبالغ طائلة على الخط الخلفي منذ مجيئه وتعاقد مع والكر، لابورت، ميندي ودانيلو، حيث أبدى مانشستر سيتي اهتماماً قوياً بالإنجليزي "هاري ماجواير" لاعب ليستر سيتي، بعد هبوط مستوى الأرجنتيني أوتاميندي وعدم الاعتماد على ستونز بشكل كبير في الموسم الماضي بسبب تكرار هفواته، وأخيراً رحيل القائد كومباني!

كاليدو كوليبالي​ - نابولي

لن يكتفي مانشستر سيتي بمحاولة ضم ماجواير فحسب، ولكنه سيضع ضمن خططه بدلاء آخرين تحسباً لفشل الصفقة، لأن تدعيم هذا المركز من أولويات بيب جوارديولا هذا الصيف، ومن بين هؤلاء السنغالي "كوليبالي" مدافع نابولي والذي يقدم مستويات رائعة مع البارتينوبي منذ انتقاله للفريق الإيطالي مما جعله مطمعاً لأكبر أندية العالم وبالأخص قطبي مدينة مانشستر.

الصفقات المحتملة لمانشستر سيتي في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب الفريق المنتخب رودري أتلتيكو مدريد إسبانيا آنجيلينو أيندهوفن إسبانيا هاري ماجواير ليستر سيتي إنجلترا كاليدو كوليبالي نابولي السنغال

من هم الراحلون عن مانشستر سيتي في سوق انتقالات صيف 2019؟

شهد صيف الانتقالات الحالي حتى الآن رحيل بعض الاعبين عن صفوف مانشستر سيتي لأسباب مختلفة، سواء لانتهاء عقود بعض اللاعبين أو على سبيل الإعارة بالنسبة لبعض المواهب لمنحهم فرصة أكبر مع الفريق الأول لأندية آخرى.

فينسنت كومباني - أندرلخت

انتهت رحلة فينسنت كومباني مع مانشستر سيتي بعد أن لعب لصفوف الفريق لمدة 11 عاماً، كان شاهداً فيها على تحول السماوي من فريق عادي إلى فريق قوي ينافس على كل البطولات منذ بيعه للإماراتي الشيخ منصور آل نهيان، عانى فيهم اللاعب من الإصابات ولكنه كان مدافعاً مميزاً للغاية لا يُضاهى إذا كان في كامل جاهزيته البدنية، وبعد نهاية عقده انضم كومباني لفريق أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب في آن واحد معاً.

باتريك روبيرتس - نورويتش سيتي

انضم الإنجليزي الموهوب "باتريك روبيرتس" لصفوف نورويتش سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن أُعير في الموسم الماضي لصفوف سيلتك الأسكتلندي.

الراحلون عن مانشستر سيتي في صيف 2019: