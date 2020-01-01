41 حالة وفاة بسبب مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد قنبلة بيولوجية أدت إلى تفشي فيروس كورونا وحالات وفاة

كشفت تقارير تحليلية صادرة من وزارة الصحة الإنجليزية عن كارثة بيولوجية تسببت فيها مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعض التوقعات والتقارير الطبية قد أشارت في السابق أن المباراة تسببت في تفشي الوباء بمدينة ليفربول، ولكن الآن ظهر أنها سبب في العديد من الوفيات.

ووفقًا لتحليل وزارة الصحة فإن المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في الحادي عشر من مارس الماضي تسببت في وفاة 41 شخصًا بفيروس كورونا.

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وحضر المباراة أكثر من 3 آلاف مشجع إسباني جاءوا من العاصمة مدريد والتي كان قد تفشى فيها الوباء في ذلك الوقت بصورة كبيرة.

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قد تسببت في وفاة 41 شخصًا ما بين 25 والـ 35 يومًا بعد نهايتها.

وكان عمدة مدينة مدريد خوسيه ألميدا قد اعترف الشهر الماضي أن إقامة المباراة بهذا الحضور الجماهيري في تلك الظروف كان خطأ فادحًا.

إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

يذكر أن مسابقات كرة القدم قد توقفت بعد هذه المباراة بيومين، حيث بدأت حالات فيروس كورونا في الظهور بين صفوف اللاعبين والمدربين.