كلوب: ليفربول انتصر رغم ظلم التحكيم، وشيفيلد فريق قوي

تصريحات كلوب عقب الفوز على شيفيلد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ الفريق تعرض للظلم من حكم مباراة شيفيلد يونايتد، مشيدًا بمستوى الأخير.

ليفربول انتصر 2-1 على شيفيلد يونايتد رغم تأخره بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم بالعودة لتقنية الفيديو.

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محمد صلاح، نجم ليفربول، لعب مباراة جيدة وسجل هدفًا لم يحتسبه الحكم بسبب التسلل.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لست مندهشًا على الإطلاق، نحن دائمًا نحتاج لتقديم أفضل ما لدينا أمام شيفيلد يونايتد، من الصعب التفوق على كريس وايلدر".

وتابع: "ركلة الجزاء لم تكن حتى مخالفة، خلال الموسم الحالي مررنا بالعديد من اللحظات الصعبة، ورغم تعرضنا للظلم كثيرًا لكننا نستطيع العودة".

وأردف: "أنا أحب هذه المباريات، فكما تفوز في المباريات المعقدة، فإنّ الانتصار على مواجهة سارت بشكل صعب والسيناريو لم يكن في صالحك أمر ممتع".

المدير الفني للريدز رأى أنّ ليفربول عانى من خسارة الكرة الثانية في الشوط الأول ولكن طوّر ذلك في الشوط الثاني وسيطر على المباراة بعد التقدم في النتيجة.

واختتم: "نحن لا نستسلم، أحترم ذلك كثيرًا، لقد قدمنا أداءً كبيرًا أمام فريق جيد للغاية".

من جانبه علّق جوردان هندرسون في تصريحات عقب المباراة: "لم نتوقع سيناريو اللقاء وعانينا كثيرًا لكن نجحنا في قلب الطاولة ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأتم: "أنا مهتم فقط بعقلية اللاعبين التي ترغب بالتغيير، نمتلك الجوع والقتالية لتصحيح الأوضاع والعودة إلى الصدارة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يتساوى مع المتصدر إيفرتون برصيد 13 نقطة إلا أنّ الأخير لديه مباراة ضد ساوثامبتون.