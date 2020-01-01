"على ليفربول التخلص من صلاح .. يمكنهم التوقيع مع الأفضل"

نجم منتخب فينزويلا يطالب ليفربول بالتخلص من محمد صلاح للحصول على صفقات أفضل.

أكد أليخاندرو مورينو لاعب منتخب فينزويلا السابق على ضرورة رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينو وأكد خلالها أن وجود صلاح مع الفريق يعيقهم عن الكثير من الأمور في ظل إهداره للعديد من الفرص.

وقال مورينو: "العديد من جماهير ليفربول ستقول إن صلاح يجب أن يستمر في صفوف الفريق لكنني أقول لهم أن فريقكم يستحق من هو أفضل منه".

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وأضاف: "أنا أحب الأرقام الخاصة بالتهديف التي يقدمها وهو كان من العظماء مع ليفربول لكنني دومًا أظن أنه يمكنه أن يكون أفضل بسبب كم الفرص التي يهدرها".

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وأكمل: "هناك من هم يمكنهم أن يكونوا أكثر تأثيرًا مع الفريق من محمد صلاح لو اختار ليفربول بشكل صحيح في المستقبل".

واختتم تصريحاته: "لو كان الخيار بين الإبقاء على صلاح أو ماني أعتقد أنه يجب على صلاح الرحيل لأن ليفربول يستطيع التوقيع مع من هو أفضل منه".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت نادي ليفربول مهتم بالحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.