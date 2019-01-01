أخبار انتقالات ليفربول: يوفنتوس يراقب صلاح واهتمام بضم موهبة بروسيا مونشنغلادباخ

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار الريدز لليوم وكيف يعدوا العدة قبل ميركاتو الشتاء

أبانوب صفوت

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفرول اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الليفر في المرحلة المقبلة؟

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يوفنتوس يراقب محمد صلاح

يسعى يوفنتوس جاهداً في الفترة المقبلة للتوقيع مع أبرز نجوم كرة القدم في الوقت الراهن، وذلك بعد أن نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد.

يضع البيانكونيري كل تركيزه في المرحلة القادمة على أبرز أجنحة العالم ومن بينهم نيمار لاعب باريس سان جيرمان وصلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

أشارت مصادر صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مسئولي يوفنتوس تواجدوا في ملعب أنفيلد من أجل متابعة ليفربول وتوتنهام ومراقبة بعض اللاعبين ومن بينهم الفرعون المصري الذي أحرز هدف الفوز للريدز في المباراة من علامة الجزاء.

ولكن هل ينجح البيانكونيري في إعادة صلاح مجدداً للدوري الإيطالي بعد أن لعب مسبقاً لفريق روما؟

صراع بين ليفربول وأرسنال على موهبة بروسيا مونشنغلادباخ

دخل ليفربول مع أرسنال في صراع على ضم دينيس زكريا لاعب بروسيا مونشنغلادباخ بعد أن قدم اللاعب مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.

مما جعله مطمعاً لأبرز الأندية الأوروبية في الأونة الأخيرة وعلى رأسهم بطل دوري أبطال أوروبا، والذي سيسعى لتقوية التشكيلة في الفترة المقبلة.

يعاني ليفربول من تكرار إصابات تشامبرلين وكيتا مع عدم وجود بديل لفابينيو في مركزه كوسط دفاعي، مما يجعل السويسري زكريا مثالياً للريدز.

وبحسب صحيفة ميرور فإن اللاعب يعد أولوية للعملاق الإنجليزي في الفترة المقبلة، خاصةً مع عدم تجديد عقد نائب القائد جيمس ميلنر حتى هذه اللحظة.

ليفربول ينافس تشيلسي على لاعب بورنموث

يبحث ليفربول في الفترة المقبلة عن ضم لاعب وسط جديد بعد أن افتقد الفريق للاعب ذو النزعة الهجومية منذ رحيل كوتينيو إلى برشلونة منذ عامين تقريباً.

على الرغم من منافسة الريدز على كافة البطولات منذ ذلك الحين، ولكن مازالت تلك القطعة هي ما تنقص تشكيلة الريدز ويظهر ذلك واضحاً عند مواجهة أي فريق يجيد التكتلات الدفاعية.

تعاقد ليفربول مع الثنائي تشامبرلين ونابي كيتا ولكن كلاهما عانى من تكرار الإصابات مما أثر على مستواهما بشكل كبير.

ويجد العملاق الإنجليزي في لويس كوك لاعب وسط بورنموث ضالته من أجل تدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة، ولكنه يواجه منافسة من تشيلسي على التعاقد معه، وذلك حسبما ذكرت مصادر دايلي ميل.

صراع مع إيفرتون على ضم ناشئ ويجان

دخل ليفربول في صراع مع جاره إيفرتون على ضم مهاجم ويجان " جو جيلهاردت" الذي يلعب في صفوف ويجان.

ويتوقع أغلب المتابعين للاعب مستقبل باهر بسبب قدراته الهجومية المميزة على الرغم من صغر سنه ولكنه يحظى بتقدير كبير من مدرب الفريق في الوقت الراهن، وتحديداً منذ بداية الموسم الحالي.

يبلغ جو 17 عاماً وشارك في مباراتين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية على الرغم من عمره الصغير، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع على ضم اللاعب أكثر وأكثر في الفترة المقبلة حسبما أشارت مصادر صحيفة ليفربول إيكو.

كوتينيو قد يعود إلى ليفربول

أوردت صحيفة "AS" الإسبانية أن فيليب كوتينيو لاعب برشلونة والمُعار إلى بايرن ميونخ، قد يُسجل عودته من جديد إلى ليفربول ولكن في الصيف المقبل.

الصحيفة المقربة من العملاق الكتلاني تحدثت عن أن ليفربول أراد بالفعل إعادة كوتينيو الصيف الفائت إلى ملعب الأنفيلد غير أن الأموال وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لعدم توافرها بالقدر الكافي.

الدولي البرازيلي كان قد انضم إلى بايرن ميونخ في النهاية ويُقدم حتى الآن مردودًا ممتازًا وبمقدور العملاق البافاري أن يُقدم على شرائه الموسم المقبل نظير ما يتخطى الـ 100 مليون يورو.

الأكيد أن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو، وليفربول قد يكون واحد من وسائل تحقيق هذا الهدف لإدارة البلوجرانا التي لا ترى جدوى من وجوده في الفريق.

يذكر أن كوتينيو كان قد انضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير قبل الماضي كتعويض لانتقال نيمار إلى باريس سان جرمان، غير أنه فشل فشلًا ذريعًا في ذلك وطالته سهام الانتقادات حتى أخرجته من الكامب نو.

كلوب يُريد التعاقد مع موهبة برايتون الدفاعية

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن عزم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الحصول على خدمات بن وايت، مدافع برايتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي ينشط حاليًا في ليدز يونايتد على سبيل الإعارة، يُقدم أداء فريدًا من نوعه جعله يحصل على جائزة لاعب الشهر وجذب إليه الأنظار بقوة.

ويسعى كلوب إلى دعم الدفاع بقلب دفاع آخر في طور الشباب ولديه امكانات كبيرة، لا سيما مع كبر سن ديان لوفرين.

ومن غير المعروف إذا كان الليفر قد يفلح في مساعيه أم لا ولكن الصفقة تظل صعبة لارتباطه بعقد في ليدز من جهة ولتمسك برايتون بموهبته من جهة أخرى.