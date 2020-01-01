أخبار انتقالات ليفربول: ماني مطلوب في ريال مدريد واهتمام بضم ثنائي نورويتش

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الثلاثاء 2 يناير 2020، وما هي آخر أخبار الريدز لليوم وكيف يعدوا العدة قبل ميركاتو الشتاء

أبانوب صفوت

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الليفر في المرحلة المقبلة؟

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أخبار انتقالات ليفربول يوم الخميس 2 يناير

ليفربول مهتم بالتعاقد مع ماكس كلارك

أبدى ليفربول اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع الإنجليزي ماكس كلارك لاعب فيتيسه آرنهيم ، وهناك احتمالية ليست بالضعيفة أن يتحرك بطل أوروبا لضمه في سوق الانتقالات الحالية، ليكون ثاني الصفقات بعد مينامينو.

أشارت مصادر صحيفة ميرور بإن ليفربول يرغب في ضم كلارك ظهير أيسر هال سيتي السابق، وذلك من أجل أن يكون بديلًا للأسكتلندي روبيرتسون الذي لا يوجد بديل له في الوقت الراهن مع اضرار كلوب للاعتماد على ميلنر في هذا المركز.

ليفربول يفكر في تفعيل الشرط الجزائي لمدافع إشبيلية

يبدو أن ليفربول بدأ جديًا في التخطيط لسوق الانتقالات في الصيف المقبل، وقام بتحديد أهدافه والمراكز التي تحتاج إلى التدعيم، ومن بينها خط الدفاع مع احتمالية رحيل الكرواتي ديان لوفرين، والذي كان سيغادر في الصيف الماضي لروما .

أشارت مصادر ElDesmarque أن ليفربول يريد التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع إشبيلية ، وينوي دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل خطفه من مانشستر سيتي وتقدر قيمة هذا البند بحوالي 64 مليون جنيه إسترليني.

ريال مدريد لازال يحلم بالتعاقد مع ماني

يُصر ريال مدريد على التعاقد مع ساديو ماني بعد أن قدم أفضل مواسمه على الإطلاق في عام 2019، ومن قبل رحيل زيدان عن الملكي عقب نهاية ولايته الأولى كان يُخطط لضم السنغالي، وبمجرد عودته وضعه في حساباته مرة أخرى.

يخطط المرينجي لاحتمالية رحيل بيل الذي لم يعد مرغوبًا به من قبل المدرب الفرنسي، وطبقًا لمصادر لي سبورت 10 فإن زيدان تحدث مع اللاعب ولازال يحاول إقناعه بالانضمام لريال مدريد في الصيف المُقبل، ولكن اللاعب يبدو سعيدًا في ليفربول ومن الصعب أن يقبل كلوب بالتفريط فيه.

ليفربول ينافس تشيلسي على مدافع كالاريل يونايتد

يسعى ليفربول للاستثمار في المواهب بأفضل شكل ممكن في المستقبل، بعد التطور الرهيب الذي وصل إليه أرنولد ليكون من أفضل لاعبي العالم في مركزه على الرغم أنه لم يكلف ناديه فلسًا واحدًا فقط، ومن المشجع تكرار التجربة خاصًة مع مدرب مثل كلوب.

قام ليفربول بضم كلا من هارفي إليوت وسيب فان دين برج في الصيف الماضي، وطبقًا لمصادر دايلي ميل فإن الريدز يتنافسون مع تشيلسي على ضم الواعد "جاراد برانثويت" مدافع كالاريل يونايتد، والذي يلعب مع الفريق الأول على الرغم أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

ليفربول يترقب تطور ثنائي نورويتش سيتي

بدأ ليفربول بالتخطيط لصفقات الصيف القادم، ويضع من بين أولوياته التعاقد مع بديل للخط الهجومي وللظهير الأيسر روبيرتسون والذي لا يوجد بديل له حاليًا، سوى ميلنر الذي يلعب في غير مركزه.

أشارت مصادر ذا أتلتيك بإن الريدز يترقبون تطور ثنائي نورويتش سيتي وهما الظهير الأيسر جمال لويس والأرجنتيني إيمي بوينديا والذي يمكنه اللعب كجناح أيمن وصانع ألعاب، ويعتبر من أكثر اللاعبين الذين صنعوا فرص محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.