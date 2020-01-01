أخبار انتقالات ليفربول: مبابي يدخل دائرة إهتمامات يورجن كلوب

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الإثنين 13 يناير 2020، وما هي آخر أخبارالميركاتو الشتوي داخل كواليس الريدز

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الاثنين 13 يناير 2020 ، وما هي خطط الريدز في المرحلة سوق الانتقالات الشتوية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الإثنين 13 يناير

ليفربول يحاول الحفاظ على ساديو ماني

يحاول نادي ليفربول الحفاظ على نجمه ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا خلال المواسم المُقبلة خاصة مع وجود عرض مغري من جانب ريال مدريد لضم نجم منتخب السنغال خلال الفترة المُقبلة .

إدارة الريدز تحاول الجلوس مع اللاعب لرفع راتبه خلال الموسم المُقبل، خاصة أن السنغالي يُقدم العديد من المباريات الرائعة حيثُ ساهم في إقتراب ليفربول من حسم بطولة الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يتقدم بعرض رسمي حتى الأن لكنه يحاول التواصل مع وكلاء ماني لمناقشة تفاصيل التعاقد

كلوب يُحضر بديل ماني استعداداً لرحيله الموسم المُقبل

أكدت بعض المصادر المُقربة من المدير الفني الألماني يورجن كلوب أنه أرسل إسماً وحيداً لإدارة نادي ليفربول ليكون هو بديل ساديو ماني في حالة رحيله إلى نادي ريال مدريد

كلوب يُفضل التعاقد مع نجم نادي برشلونة عثمان ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، فقد أشارت الصحافة الإسبانية أن الريدز مستعدون لدفع ما يُقارب 170 مليون يورو لشراء لاعب بوروسيا دورتموند السابق

شائعات تربط ليفربول بكيليان مبابي

صدرت بعض التقارير الصحفية عن تفكير يورجن كلوب في استقطاب نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى نادي ليفربول خلال الميركاتو الصيفي القادم دون وجود تفاصيل حول وجود تواصل بينهم .

مبابي أحد أهم المطلوبين خلال الفترة القادمة من جانب نادي ريال مدريد سيكون من الصعب على ليفربول تغير وجهة اللاعب إليهم، في المقابل يحاول ناصر الخليفي رئيس نادي باريس تجديد تعاقد اللاعب براتب خيالي حتى يقطع الطريق على الأندية المنافسة .

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي أخبار في الصحافة الأوروبية تؤكد التواصل بين بطل أوروبا واللاعب لكن هناك العديد من الصحفيين يؤكدون وجود تفكير لدى كلوب حول هذه الصفقة .

كاريجر مُعجب بسياسة كلوب في سوق الانتقالات

تحدث نجم نادي ليفربول السابق في أستوديو سكاي سبورت عن إعجابه الشديد بأفكار المدير الفني يورجن كلوب في سوق الانتقالات بشكل عام خاصة مع بنائه لأقوى فريق بالعالم في الوقت الحالي .

كاريجر تحدث عن مسيرة معظم نجوم ليفربول حالياً أنهم كانوا لاعبين في فرق متوسطه حتى نجح كلوب في تطويرهم وجعلهم أفضل لاعبين في العالم، وأكد النجم الإنجليزي على أن ليفربول لا يتعاقد مع أفضل لاعب في العالم بل يصنعه .

ليفربول يتراجع عن إعادة مدافعه من شتوتجارت

تراجع نادي ليفربول عن إعادة مدافعه فيليب من نادي شتوتجارت الألماني بعدما كانت الإدارة قد قررت إنهاء فترة الإعارة وإعادة اللاعب لمعقل ليفربول بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة .

في المقابل كانت هناك وجهة نظر أخرى من جانب يورجن كلوب الذي يرغب في أن تستمر مشاركات اللاعب أكثر خلال الدور الثاني حتى يستطيع تقييمه في نهاية الموسم لذلك رفض عودته .